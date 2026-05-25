Калужская область стала лидером в РФ по развитию рынка роботизации

"Калужская область возглавила список лидеров рейтинга по развитию рынка роботизации в РФ. Калужский регион обошел Самарскую, Московскую, Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край по уровню промышленной роботизации", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие данные приводит пресс-служба ВЭБ.РФ по итогам соответствующего исследования.

Исследование на тему, как роботы меняют промышленность в России, проводила компания "Интрэд" (Technored), которая является участником Сколково (группа ВЭБ.РФ). При составлении рейтинга аналитики изучили 54 региона и объединили в композитный индекс два параметра: фактический уровень роботизации на основе официальных данных Росстата и зафиксированный спрос со стороны предприятий. Вывод аналитиков: роботизация в России развивается не по административной, а по промышленной логике.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, внедряя и применяя робототехнические решения, регион ставит перед собой несколько ключевых задач, связанных с развитием технологического прогресса и суверенитета, экономики и кадрового обеспечения.

Шапша также подчеркнул, что Калужская область демонстрирует высокие показатели в сфере автоматизации производств. По оценке губернатора, регион стабильно входит в топ-10 субъектов страны по уровню промышленной роботизации. Это связано с поддержкой технологической модернизации предприятий, развитием инжиниринговых центров и сотрудничеством с научными организациями.

Шапша подчеркнул, что роботизация затрагивает все ключевые отрасли региональной промышленности - ни одно современное производство не обходится без применения робототехники.

"Примером такого сегмента служит молочная отрасль. В регионе реализуется региональная программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм", направленная на модернизацию молочного скотоводства. Внедрение роботизированного доения позволило сократить затраты труда на производство и увеличить объемы выработки молока", - рассказал Шапша.

Согласно данным исследования, плотность в Калужской области превышает 100 роботов на 10 тысяч занятых, в регионах начальной стадии - этот показатель колеблется в районе 5-8 тысяч занятых.