Рейтинг@Mail.ru
Калужская область стала лидером в РФ по развитию рынка роботизации - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
17:29 25.05.2026
Калужская область стала лидером в РФ по развитию рынка роботизации

Калужская область стала лидером в России по развитию рынка роботизации

© iStock.com / JackFВид на город Калуга
Вид на город Калуга - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© iStock.com / JackF
Вид на город Калуга. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Калужская область возглавила список лидеров рейтинга по развитию рынка роботизации в РФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области со ссылкой на ВЭБ.РФ.
"Калужская область возглавила список лидеров рейтинга по развитию рынка роботизации в РФ. Калужский регион обошел Самарскую, Московскую, Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край по уровню промышленной роботизации", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие данные приводит пресс-служба ВЭБ.РФ по итогам соответствующего исследования.
Вид на город Калуга - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Делегация из ОАЭ прибыла в Калужскую область
22 мая, 16:08
Исследование на тему, как роботы меняют промышленность в России, проводила компания "Интрэд" (Technored), которая является участником Сколково (группа ВЭБ.РФ). При составлении рейтинга аналитики изучили 54 региона и объединили в композитный индекс два параметра: фактический уровень роботизации на основе официальных данных Росстата и зафиксированный спрос со стороны предприятий. Вывод аналитиков: роботизация в России развивается не по административной, а по промышленной логике.
По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, внедряя и применяя робототехнические решения, регион ставит перед собой несколько ключевых задач, связанных с развитием технологического прогресса и суверенитета, экономики и кадрового обеспечения.
Шапша также подчеркнул, что Калужская область демонстрирует высокие показатели в сфере автоматизации производств. По оценке губернатора, регион стабильно входит в топ-10 субъектов страны по уровню промышленной роботизации. Это связано с поддержкой технологической модернизации предприятий, развитием инжиниринговых центров и сотрудничеством с научными организациями.
Шапша подчеркнул, что роботизация затрагивает все ключевые отрасли региональной промышленности - ни одно современное производство не обходится без применения робототехники.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
Калужская область единственная в РФ представила БПЛА на выставке в Китае
22 мая, 17:50
"Примером такого сегмента служит молочная отрасль. В регионе реализуется региональная программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм", направленная на модернизацию молочного скотоводства. Внедрение роботизированного доения позволило сократить затраты труда на производство и увеличить объемы выработки молока", - рассказал Шапша.
Согласно данным исследования, плотность в Калужской области превышает 100 роботов на 10 тысяч занятых, в регионах начальной стадии - этот показатель колеблется в районе 5-8 тысяч занятых.
"Это двадцатикратная разница. Она означает, что при среднем показателе по России в 29 роботов и 43-м месте в мире внутри страны есть свои "малые Кореи" и свое отставание. Индекс построен так, что регион может улучшить позицию собственными действиями. Моя ставка: в ближайший год несколько регионов из группы догоняющих сделают осознанные шаги и сместятся вверх", - приводятся в сообщении слова директора департамента по развитию продукта компании Technored Евгения Сайнога.
Кубок Защитников Отечества во Дворце спорта Центральный в Калуге - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
"Кубок Защитников Отечества" начался в Калуге
23 мая, 16:32
 
Калужская областьРоссияКалужская областьСамарскоеВладислав ШапшаСколковоФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала