Калужская область стала лидером в РФ по развитию рынка роботизации

КАЛУГА, 25 мая – РИА Новости. Калужская область возглавила список лидеров рейтинга по развитию рынка роботизации в РФ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Калужской области со ссылкой на ВЭБ.РФ.
"Калужская область возглавила список лидеров рейтинга по развитию рынка роботизации в РФ. Калужский регион обошел Самарскую, Московскую, Ленинградскую области, а также Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодарский край по уровню промышленной роботизации", - говорится в сообщении. Отмечается, что такие данные приводит пресс-служба ВЭБ.РФ по итогам соответствующего исследования.
Исследование на тему, как роботы меняют промышленность в России, проводила компания "Интрэд" (Technored), которая является участником Сколково (группа ВЭБ.РФ). При составлении рейтинга аналитики изучили 54 региона и объединили в композитный индекс два параметра: фактический уровень роботизации на основе официальных данных Росстата и зафиксированный спрос со стороны предприятий. Вывод аналитиков: роботизация в России развивается не по административной, а по промышленной логике.
По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, внедряя и применяя робототехнические решения, регион ставит перед собой несколько ключевых задач, связанных с развитием технологического прогресса и суверенитета, экономики и кадрового обеспечения.
Шапша также подчеркнул, что Калужская область демонстрирует высокие показатели в сфере автоматизации производств. По оценке губернатора, регион стабильно входит в топ-10 субъектов страны по уровню промышленной роботизации. Это связано с поддержкой технологической модернизации предприятий, развитием инжиниринговых центров и сотрудничеством с научными организациями.
Шапша подчеркнул, что роботизация затрагивает все ключевые отрасли региональной промышленности - ни одно современное производство не обходится без применения робототехники.
"Примером такого сегмента служит молочная отрасль. В регионе реализуется региональная программа "Создание 100 роботизированных молочных ферм", направленная на модернизацию молочного скотоводства. Внедрение роботизированного доения позволило сократить затраты труда на производство и увеличить объемы выработки молока", - рассказал Шапша.
Согласно данным исследования, плотность в Калужской области превышает 100 роботов на 10 тысяч занятых, в регионах начальной стадии - этот показатель колеблется в районе 5-8 тысяч занятых.
"Это двадцатикратная разница. Она означает, что при среднем показателе по России в 29 роботов и 43-м месте в мире внутри страны есть свои "малые Кореи" и свое отставание. Индекс построен так, что регион может улучшить позицию собственными действиями. Моя ставка: в ближайший год несколько регионов из группы догоняющих сделают осознанные шаги и сместятся вверх", - приводятся в сообщении слова директора департамента по развитию продукта компании Technored Евгения Сайнога.
