11:53 25.05.2026 (обновлено: 11:59 25.05.2026)
Новак: cектор МСП в России должен стремиться к структурной трансформации

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сектору малого и среднего предпринимательства (МСП) в России необходимо активнее стремиться к структурной трансформации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сектору нужно сегодня активнее стремиться к структурной трансформации", - заявил Новак, выступая на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, посвященному МСП.
Он объяснил, что сектор сталкивается с различными вызовами, среди которых - рост издержек, усиление влияния платформ, конкуренция за кадры.
По словам вице-премьера, несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, количество субъектов МСП в России устойчиво растет: сейчас это более 7 миллионов предпринимателей и более 19 миллионов человек, работающих в секторе.
"Растет число и вновь созданных компаний. На 1 мая этого года – 1,5 миллиона. Это на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Меняется и качество сектора. Бизнес активнее идет в производство, в информационные технологии, креативные индустрии. И каждый пятый кредит по зонтичным поручительствам сегодня берет обрабатывающее производство", - отметил Новак.
 
