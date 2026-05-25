Новак: cектор МСП в России должен стремиться к структурной трансформации

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сектору малого и среднего предпринимательства (МСП) в России необходимо активнее стремиться к структурной трансформации, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сектору нужно сегодня активнее стремиться к структурной трансформации", - заявил Новак, выступая на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, посвященному МСП.

Он объяснил, что сектор сталкивается с различными вызовами, среди которых - рост издержек, усиление влияния платформ, конкуренция за кадры.

По словам вице-премьера, несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, количество субъектов МСП в России устойчиво растет: сейчас это более 7 миллионов предпринимателей и более 19 миллионов человек, работающих в секторе.