Водителя Mercedes, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, отправили в изолятор

Как утверждают местные СМИ, виновник аварии — сын покойного нижегородского миллиардера. После ДТП он опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что "похудел миллионов на пять, но ничего, еще купим" (имея в виду разбитую машину). Кроме того, он нецензурно отозвался о подписчиках, посоветовав "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину".