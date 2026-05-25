Водителя Mercedes, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, отправили в изолятор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Водителя кабриолета Mercedes, спровоцировавшего ДТП в центре Нижнего Новгорода и отказавшегося проходить медосвидетельствование, отправили в изолятор временного содержания, сообщили в региональном главке МВД.
"Двадцатиоднолетний фигурант уголовного дела <…> помещен в изолятор временного содержания. Следователь намерен выходить в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в релизе.
Его кабриолет признали вещественным доказательством, он будет находиться в месте хранения изъятого автотранспорта.
Авария на Похвалинском съезде произошла днем 20 мая. Водитель ярко-желтого Mercedes выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение с двумя другими иномарками. Никто не пострадал, но машины получили повреждения.
Как утверждают местные СМИ, виновник аварии — сын покойного нижегородского миллиардера. После ДТП он опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, что "похудел миллионов на пять, но ничего, еще купим" (имея в виду разбитую машину). Кроме того, он нецензурно отозвался о подписчиках, посоветовав "нищете" не обижаться, что "не могут себе позволить такую машину".
Сегодня утром появилось новое видеообращение, в котором водитель кабриолета извинился за аварию и высказывания и признался, что находится в реабилитационном центре для алкоголиков.
На него составили четыре административных протокола, в том числе за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. По данным ГАИ, с 2025 года молодому человеку выписали более 160 штрафов, из которых 51 — за уклонение от исполнения наказания.
По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело об агрессивном вождении, а областной главк Следственного комитета — о хулиганстве.