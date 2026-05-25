Нетаньяху заявил о планах усилить удары по "Хезболле"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по движению "Хезболлах" в Ливане.
- Нетаньяху отметил, что за последние недели израильские силы ликвидировали более 600 боевиков "Хезболлах".
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по движению "Хезболлах" в Ливане и нанести сокрушительное поражение этой группировке.
"Мы не убираем ногу с педали газа. Напротив, я сказал давить на педаль газа еще сильнее. Мы будем наносить по ним удары ... они запускают по нам дроны, дроны-камикадзе. У нас есть специальная команда, которая работает над этим, и эту проблему мы тоже решим ... Это обязывает нас сейчас усилить удары, увеличить мощь. Мы нанесем им сокрушительный удар", - заявил премьер в видеообращении к нации.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.