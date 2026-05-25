Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил о планах усилить удары по "Хезболле" - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:47 25.05.2026
Нетаньяху заявил о планах усилить удары по "Хезболле"

Нетаньяху заявил о планах нанести сокрушительное поражение "Хезболле"

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по движению "Хезболлах" в Ливане.
  • Нетаньяху отметил, что за последние недели израильские силы ликвидировали более 600 боевиков "Хезболлах".
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 мая - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по движению "Хезболлах" в Ливане и нанести сокрушительное поражение этой группировке.
Заявление израильского премьера прозвучало на фоне активизировавшихся переговоров между США и Ираном по деэскалации в регионе.
Вид на Бейрут - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Ливан обвинил Иран во втягивании страны в войну с Израилем
13 мая, 20:02
Нетаньяху напомнил, что Израиль находится в состоянии войны с "Хезболлах", отметив, что за последние недели израильские силы ликвидировали более 600 боевиков этой организации.
"Мы не убираем ногу с педали газа. Напротив, я сказал давить на педаль газа еще сильнее. Мы будем наносить по ним удары ... они запускают по нам дроны, дроны-камикадзе. У нас есть специальная команда, которая работает над этим, и эту проблему мы тоже решим ... Это обязывает нас сейчас усилить удары, увеличить мощь. Мы нанесем им сокрушительный удар", - заявил премьер в видеообращении к нации.
Движение "Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне войны США и Израиля против Ирана. Израиль в ответ нанес масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начал наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
СМИ: проект меморандума США и Ирана завершает конфликт Израиля и "Хезболлы"
24 мая, 07:25
 
В миреИзраильЛиванСШАБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала