В США собака выстрелила из дробовика в прохожую

"В полицию Скоттсблуффа поступил вызов из круглосуточного магазина после того, как собака случайно выстрелила в человека из дробовика", - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что собака приехала к месту происшествия у круглосуточного магазина вместе с владельцами, которые в роковой момент вышли из машины и оставили внутри питомца и заряженный дробовик. После этого собака начала ползать по салону и задела оружие, приведя его в действие. В результате выстрела оказалась пробита дверь автомобиля, а также ранена в руку женщину, которая стояла на светофоре неподалеку.