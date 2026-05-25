В США собака выстрелила из дробовика в прохожую
20:00 25.05.2026
В США собака выстрелила из дробовика в прохожую

В Небраске собака случайно выстрелила из дробовика в прохожую

© Фото : Scottsbluff Police Department
Автомобиль полиции в городе Скотсблуфф, США
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском штате Небраска собака случайно выстрелила из дробовика.
  • Собака задела оружие в салоне автомобиля, где оно было оставлено вместе с питомцем.
  • В результате выстрела женщина, стоявшая неподалеку, получила ранение руки.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Собака случайно выстрелила из дробовика в прохожую женщину в американском штате Небраска, сообщает местный телеканал KNOP News.
"В полицию Скоттсблуффа поступил вызов из круглосуточного магазина после того, как собака случайно выстрелила в человека из дробовика", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что собака приехала к месту происшествия у круглосуточного магазина вместе с владельцами, которые в роковой момент вышли из машины и оставили внутри питомца и заряженный дробовик. После этого собака начала ползать по салону и задела оружие, приведя его в действие. В результате выстрела оказалась пробита дверь автомобиля, а также ранена в руку женщину, которая стояла на светофоре неподалеку.
Полиция проводит расследование инцидента.
