В Ставрополе создали материал, улучшающий работу лазеров
09:00 25.05.2026 (обновлено: 11:01 25.05.2026)
В Ставрополе создали материал, улучшающий работу лазеров

Ученые СКФУ разработали новый материал для повышения качества работы лазеров

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Новый материал для поглощения "вредного" лазерного излучения разработали ученые СКФУ. На его основе можно создавать более точные бесконтактные измерители температуры, мощные прожекторы и лазерные приборы для медицины, косметологии и машиностроения. Результаты представлены в Journal of the European Ceramic Society.
Работу лазера можно представить как пение слаженного хора из тысяч людей. Чтобы голоса звучали в унисон, нужен дирижер, который сможет "выявить" фальшивящих исполнителей, нарушающих музыкальную гармонию. В лазере таким "дирижером" выступают специальные материалы, поглощающие так называемые паразитные излучения, рассказали в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).
"Если это паразитное излучение подавить, то эффективность работы лазера возрастет, что важно для устройств, применяемых для резки и сварки в машиностроении, а также для проведения хирургических операций лазерным скальпелем", — объяснил один из авторов разработки, заведующий научной лабораторией технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ Виталий Тарала.
В университете создали нового "дирижера" для медицинских, косметологических и машиностроительных лазерных установок. В отличие от аналогов, этот материал более эффективно обеспечивает "пение в унисон", то есть повышает эффективность работы лазерной среды, поглощая паразитные излучения.
Он создан на основе иттрий-алюминиевого граната с примесью самария (YAG:Sm), к которому добавлены атомы скандия (Sc). Ученые установили, что количество вносимого в материал скандия влияет на эффективность поглощения паразитного излучения, то есть в правильной пропорции возможно получить "дирижера" с идеальным слухом и мгновенной реакцией, рассказал Тарала.
"Благодаря этим характеристикам новый материал может использоваться в неодимовых лазерах разной мощности и размеров, предназначенных для резки и сварки металлов, а также для медицинского применения или косметических процедур (удаления татуировок или перманентного макияжа)", — добавил Тарала.
Ученые СКФУ планируют разработать крупногабаритные лазерные элементы на основе нового материала и испытать их в промышленных установках.
Работа выполнена в рамках государственного задания.
 
