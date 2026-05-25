Американский наемник-трансгендер* собирал донаты на дроны для ВСУ - РИА Новости, 25.05.2026
03:51 25.05.2026
Американский наемник-трансгендер* собирал донаты на дроны для ВСУ

Украинские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский наемник ВСУ Ксавье Томас Тейт, идентифицирующий себя как трансгендер*, собирал пожертвования на системы радиоэлектронного подавления и дроны для 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
  • Для пожертвований были указаны счета PayPal и украинского банка Monobank.
  • После освобождения российской армией Красноармейска в декабре 2025 года военный контент в аккаунтах Тейта сменился на контент для взрослых на платформе OnlyFans.
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Американский наемник ВСУ Ксавье Томас Тейт, идентифицирующий себя как трансгендер*, собирал пожертвования на системы радиоэлектронного подавления и дроны, выяснило РИА Новости на основе открытых данных соцсетей.
Тейт, гражданин США из Флориды, связан с 25-й воздушно-десантной бригадой ВСУ. В июле 2025 года он начал публиковать в социальных сетях фото и видео с мест боевых действий в ДНР, свидетельствуют изученные РИА Новости данные.
"Необходимо 320 тысяч гривен на средства радиоэлектронного подавления для наших дроновых подразделений - кто производит, испытывает и применяет дроны в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде", - говорится в публикации Тейта.
Для пожертвований были указаны счета PayPal и украинского банка Monobank.
После освобождения российской армией Красноармейска в декабре 2025 года военный контент в аккаунтах Тейта сменился на контент для взрослых на платформе OnlyFans.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
