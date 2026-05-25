ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Американский наемник ВСУ Ксавье Томас Тейт, идентифицирующий себя как трансгендер*, собирал пожертвования на системы радиоэлектронного подавления и дроны, выяснило РИА Новости на основе открытых данных соцсетей.

"Необходимо 320 тысяч гривен на средства радиоэлектронного подавления для наших дроновых подразделений - кто производит, испытывает и применяет дроны в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде", - говорится в публикации Тейта.