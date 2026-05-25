МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Жители Украины вынуждены сокращать потребление мяса из-за бедности, сообщил руководитель "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.
"Чем беднее мы становимся, тем больше мы едим хлеба и картофеля, а чем богаче — тем больше мяса и молочных продуктов… 90 кг мяса на душу населения — рациональная норма. До войны мы ели 74 кг в год, а сейчас — 68 кг", — сказал Пендзин в интервью украинском изданию "Главред".
Он отметил, что потребление хлеба и картофеля на Украине превышает нормы примерно на 10%. В то же время говядина становится все менее доступной для большинства семей, а основным видом мяса является курятина, поскольку она относительно дешевая.
По мнению эксперта, цены на продукты на Украине продолжат расти во втором полугодии этого года на фоне подорожания горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин 1 мая заявил, что киевский режим довел украинцев до полной нищеты, в то время как элита купается в роскоши. эксперт украинского издания "Зеркало недели" по вопросам социальной политики Андрей Павловский ранее заявлял, что миллионы жителей Украины, которую Владимир Зеленский постоянно просит принять в Европейский союз (ЕС), живут в состоянии "позорной бедности", что совершенно не соответствует европейским стандартам.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).