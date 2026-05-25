Рейтинг@Mail.ru
На Украине пожаловались на сокращение потребления мяса из-за бедности - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 25.05.2026 (обновлено: 16:33 25.05.2026)
На Украине пожаловались на сокращение потребления мяса из-за бедности

Пендзин: украинцы вынуждены сокращать потребление мяса из-за бедности

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкГовядина
Говядина - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Говядина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Украины сокращают потребление мяса из-за бедности.
  • Потребление хлеба и картофеля на Украине превышает нормы примерно на 10%, при этом говядина становится все менее доступной для большинства семей.
  • Бюджет Украины на 2026 год принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Жители Украины вынуждены сокращать потребление мяса из-за бедности, сообщил руководитель "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.
"Чем беднее мы становимся, тем больше мы едим хлеба и картофеля, а чем богаче — тем больше мяса и молочных продуктов… 90 кг мяса на душу населения — рациональная норма. До войны мы ели 74 кг в год, а сейчас — 68 кг", — сказал Пендзин в интервью украинском изданию "Главред".
Рабочие демонтируют герб СССР с монумента Родина-мать в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
"Уже сдыхает". В Киеве испугались происходящего на Украине
1 мая, 06:20
Он отметил, что потребление хлеба и картофеля на Украине превышает нормы примерно на 10%. В то же время говядина становится все менее доступной для большинства семей, а основным видом мяса является курятина, поскольку она относительно дешевая.
По мнению эксперта, цены на продукты на Украине продолжат расти во втором полугодии этого года на фоне подорожания горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений.
Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин 1 мая заявил, что киевский режим довел украинцев до полной нищеты, в то время как элита купается в роскоши. эксперт украинского издания "Зеркало недели" по вопросам социальной политики Андрей Павловский ранее заявлял, что миллионы жителей Украины, которую Владимир Зеленский постоянно просит принять в Европейский союз (ЕС), живут в состоянии "позорной бедности", что совершенно не соответствует европейским стандартам.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
Взрыв в Киеве. 24 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В ГД призвали Зеленского не лить крокодиловы слезы из-за удара возмездия
Вчера, 15:22
 
В миреУкраинаЛеонид КучмаОлег СоскинВладимир ЗеленскийЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала