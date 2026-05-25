В Госдуме поддержали идею разрешить мотоциклистам ездить по выделенкам

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Предоставление мотоциклистам права ездить по полосам для общественного транспорта позволит снизить количество ДТП, поскольку избавит байкеров от опасного передвижения в потоке машин, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Ранее в понедельник министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, что министерство прорабатывает вопрос разрешения мотоциклистам ездить по автобусным полосам.
"Считаю, что это абсолютно правильно. Во-первых, полоса для общественного транспорта часто пустует. Во-вторых, это более безопасно с учетом ее ширины - байкеры могут ездить там, не двигаясь в потоке между машинами, не провоцируя ДТП. Поэтому полностью поддерживаю", - рассказал он интернет-изданию "Газета.Ru".
Нилов подчеркнул, что мотоциклам нужно дать право на выделенки, как и автомобилям, которые перевозят инвалидов или управляются инвалидами и включены в единый реестр. По мнению депутата, это будет справедливо и удобно для всех участников движения.
Он отметил, что полоса общественного транспорта широкая, и мотоцикл может обогнать автобус, не создавая никаких препятствий для движения.
"Это точно снизит уровень напряженности и дорожной конфликтности", - заключил Нилов.