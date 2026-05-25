07:45 25.05.2026 (обновлено: 19:38 25.05.2026)
Более 1,5 тысячи исследований газовой инфраструктуры провели в Москве

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Работы по замене газопровода
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Работы по замене газопровода
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи исследований объектов газовой инфраструктуры провели в Москве с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Безопасность системы газоснабжения столицы обеспечивает Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз". Материалы для строительства и реконструкции объектов газовой инфраструктуры проходят в нем тщательную проверку. С начала года специалисты провели 1,7 тысячи исследований качества сетей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что современное оборудование позволяет оценить прочность материалов, пластичность, устойчивость к агрессивным средам, морозостойкость и другие параметры. Специалисты используют разрушающие и неразрушающие методы, в том числе магнитный, капиллярный и оптический контроль. С начала 2026 года провели более 300 исследований и подготовили свыше 1,4 тысячи протоколов контрольных сварных соединений.
"Сегодня каждый реализуемый АО “Мосгаз” проект не только решает текущие задачи, но и учитывает планы по развитию столицы. Проводимые МГЦ исследования - основа для строительства современной энергетической инфраструктуры. Это уникальная интеграция науки и практики, которая позволяет создать комфортные и безопасные условия жизни для миллионов москвичей. Именно поэтому так важен всесторонний контроль качества, который мы обеспечиваем в собственной лаборатории", - рассказал директор МГЦ АО "Мосгаз" Алексей Барсуков, чьи слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что центр создан более 16 лет назад. Помимо экспресс-тестов, специалисты проводят долгосрочные исследования, направленные на всестороннюю оценку качества компонентов различных систем. Важный аспект деятельности учреждения — разработка технических стандартов и требований, а также рекомендаций для проектных и других профильных организаций.
"Лаборатория сотрудничает с различными федеральными, региональными организациями и бизнесом. Она проводит оценку качества материалов не только для объектов газовой инфраструктуры, но и для предприятий других отраслей. Центр принимает активное участие в подготовке и аттестации кадров, организует практику для студентов профильных вузов, а также регулярно представляет достижения и инновации на профессиональных форумах и конференциях", - подчеркивается в сообщении.
