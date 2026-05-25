Более 1,5 тысячи исследований газовой инфраструктуры провели в Москве

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 1,5 тысячи исследований объектов газовой инфраструктуры провели в Москве с начала года, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Безопасность системы газоснабжения столицы обеспечивает Московский городской центр (МГЦ) по исследованию физико-механических свойств конструкционных материалов АО "Мосгаз". Материалы для строительства и реконструкции объектов газовой инфраструктуры проходят в нем тщательную проверку. С начала года специалисты провели 1,7 тысячи исследований качества сетей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что современное оборудование позволяет оценить прочность материалов, пластичность, устойчивость к агрессивным средам, морозостойкость и другие параметры. Специалисты используют разрушающие и неразрушающие методы, в том числе магнитный, капиллярный и оптический контроль. С начала 2026 года провели более 300 исследований и подготовили свыше 1,4 тысячи протоколов контрольных сварных соединений.

"Сегодня каждый реализуемый АО “Мосгаз” проект не только решает текущие задачи, но и учитывает планы по развитию столицы. Проводимые МГЦ исследования - основа для строительства современной энергетической инфраструктуры. Это уникальная интеграция науки и практики, которая позволяет создать комфортные и безопасные условия жизни для миллионов москвичей. Именно поэтому так важен всесторонний контроль качества, который мы обеспечиваем в собственной лаборатории", - рассказал директор МГЦ АО "Мосгаз" Алексей Барсуков, чьи слова приводятся в сообщении.

Добавляется, что центр создан более 16 лет назад. Помимо экспресс-тестов, специалисты проводят долгосрочные исследования, направленные на всестороннюю оценку качества компонентов различных систем. Важный аспект деятельности учреждения — разработка технических стандартов и требований, а также рекомендаций для проектных и других профильных организаций.