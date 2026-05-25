В Москве водитель сбил двух пешеходов на тротуаре

17:46 25.05.2026
В Москве водитель сбил 2 пешеходов на тротуаре около университета МИРЭА

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре на улице Стромынка на северо-востоке Москвы.
  • Пострадавшим на месте оказали помощь, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре на улице Стромынка на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, сегодня около 13.30 (мск) в районе дома 22 на улице Стромынка водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на тротуаре", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что пострадавшим на месте оказали помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Согласно данным из открытых источников, около места аварии находится Российский технологический университет МИРЭА.
