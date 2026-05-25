В Москве водитель сбил двух пешеходов на тротуаре

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре на улице Стромынка на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"По предварительным данным, сегодня около 13.30 (мск) в районе дома 22 на улице Стромынка водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на двух пешеходов, находившихся на тротуаре", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что пострадавшим на месте оказали помощь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.