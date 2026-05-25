Мошенники притворяются известными блогерами в мобильных играх - РИА Новости, 25.05.2026
19:08 25.05.2026
Мошенники притворяются известными блогерами в мобильных играх

Морев: мошенники обманывают детей в мобильных играх, притворяясь блогерами

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники в мобильных играх притворяются известными блогерами, чтобы получить доступ к социальным сетям и мессенджерам детей, рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
  • Злоумышленники используют игровую механику, обещая детям бесплатную валюту, редкие скины и другие бонусы, а затем убеждают их передать персональные данные или деньги.
  • Для защиты детей рекомендуется устанавливать приложения только из проверенных источников, изучать запрашиваемые разрешения и использовать родительский контроль.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мошенники в мобильных играх, притворяясь известными блогерами, получают доступ к соцсетям и мессенджерам детей, рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.
"Чаще всего злоумышленники используют привычную для ребенка игровую механику: обещают бесплатную валюту, редкий скин, ускорение прокачки или участие в розыгрыше. При этом мошенники могут начинать с безобидного общения в игровых сообществах, выдавать себя за популярных стримеров или блогеров, а затем убеждать ребенка передать персональные данные, перевести деньги с телефона родителей, сфотографировать банковскую карту или ввести код подтверждения", - сказал Морев NEWS.ru.
По его словам, потеря игрового аккаунта из-за мошенников может обернуться взломом почты, мессенджеров и соцсетей.
"Дети нередко используют один и тот же пароль в разных сервисах, поэтому доступ к игровому профилю может стать для мошенников первым шагом к взлому почты, мессенджера или соцсети", - подчеркнул эксперт.
Чтобы обезопасить ребенка, Морев советует устанавливать приложения только из проверенных источников, изучать запрашиваемые разрешения и использовать родительский контроль.
