Мошенники притворяются известными блогерами в мобильных играх

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мошенники в мобильных играх, притворяясь известными блогерами, получают доступ к соцсетям и мессенджерам детей, рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

"Чаще всего злоумышленники используют привычную для ребенка игровую механику: обещают бесплатную валюту, редкий скин, ускорение прокачки или участие в розыгрыше. При этом мошенники могут начинать с безобидного общения в игровых сообществах, выдавать себя за популярных стримеров или блогеров, а затем убеждать ребенка передать персональные данные, перевести деньги с телефона родителей, сфотографировать банковскую карту или ввести код подтверждения", - сказал Морев NEWS.ru

По его словам, потеря игрового аккаунта из-за мошенников может обернуться взломом почты, мессенджеров и соцсетей.

"Дети нередко используют один и тот же пароль в разных сервисах, поэтому доступ к игровому профилю может стать для мошенников первым шагом к взлому почты, мессенджера или соцсети", - подчеркнул эксперт.