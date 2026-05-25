17:56 25.05.2026 (обновлено: 17:57 25.05.2026)
В МВД назвали основные черты потерпевших от мошенников

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
  • Скромность, сверхпунктуальность и боязнь осуждения являются одними из основных общих черт потерпевших от мошенников, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
  • Методы социальной инженерии мошенников основаны на двух эмоциях: страхе и предвкушении удачи, отметил он.
  • Чтобы люди могли противостоять мошенникам, необходимо обеспечить обучение и информирование населения, подчеркнул Филиппов.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Скромность, сверхпунктуальность и боязнь осуждения являются одними из основных общих черт потерпевших от мошенников, сообщил замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.
«
"Нам надо понимать также, кто те люди, которые попадаются на уловки мошенников. Мы проводим психолого-психологические экспертизы. Они нам выявляют общие черты, это характеристика потерпевших, я их перечислю коротко - это чувствительность к критическим замечаниям, внешним оценкам, сверхпунктуальность, добросовестность, комфортность, скромность, некоторая пассивность, моралистичность, боязнь осуждения", - сказал он на III Международной научно-практической конференции "Участие гражданского общества в защите прав жертв киберпреступлений: риски цифровизации и успешные практики".
Филиппов добавил, что люди с такими чертами в основном попадают на уловки преступников и становятся потерпевшими. Он подчеркнул, что с медицинской точки зрения они здоровы и не нуждаются в лечении. "Сами по себе не опасны, однако с социальной (точки зрения - ред.) мы видим последствия их действий иногда ужасны", - добавил он.
Замначальника следственного департамента МВД РФ отметил, что методы социальной инженерии основаны на двух эмоциях. В основном, это страх, например, потерять деньги или недвижимость. Вторая эмоция - это предвкушение удачи, благополучия и успеха.
"В случае с эмоцией, вызванной страхом, воздействие идет на рептилоидный мозг. Это используется в сценариях, когда "родственник попал в беду", "перевод денег на безопасный счет", "участие в спецоперациях" и так далее. Если человек находится в состоянии предвкушения чего-то благополучного, то воздействие происходит на лимбическую систему головного мозга. Такие эмоции используются в различных псевдоинвестиционных проектах, хищениях под предлогом получения подарков, выигрышей", - отметил Филиппов.
Он добавил, что в обоих случаях отключается кора головного мозга, отвечающая за сознание и интеллект - это свойство мозга, по его словам, основано на инстинкте выживания.
"И здесь важно понять и ответить на вопрос, что лежит в основе страха?... В основе страха лежит отсутствие знаний у человека, и чем меньше познания относительно тех сценариев, зачастую бытовых, но с внедрением новых технологий, не совсем понятных многим гражданам, тем легче напугать. Этот процесс называется фасцинацией", - добавил он.
Филиппов подчеркнул, чтобы человек мог совладать со своими страхами, критически относиться к заманчивым предложениям и не поддаваться на уловки преступников, необходимо обеспечить обучение и информирование населения.
