В СПЧ рассказал, сколько средств мошенники крадут у россиян ежедневно

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники крадут у россиян почти миллиард рублей в день, сообщил член СПЧ Игорь Ашманов.

Жертвами мошенников становятся люди разных возрастов, в том числе те, кто хорошо осведомлен о киберпреступлениях.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мошенники крадут у граждан почти 1 миллиард рублей в день, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

"Сейчас вот крадут почти миллиард рублей в день, а может и больше, потому что не все фиксируется", - сказал Ашманов , выступая на конференции "Участие гражданского общества в защите прав жертв киберпреступлений: риски цифровизации и успешные практики".

Как отметил член СПЧ, существует стереотип о том, что жертвами мошенников обычно становятся люди пожилого возраста, которые не до конца осведомлены в этом вопросе. Тогда как, по словам Ашманова, нередко бывает так, что на развод злоумышленников ведутся даже те люди, которые сами читают лекции по информационной безопасности и прекрасно знают о мошенниках.