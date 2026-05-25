17:23 25.05.2026
В СПЧ рассказал, сколько средств мошенники крадут у россиян ежедневно

Ашманов: мошенники крадут у россиян почти миллиард рублей в день

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники крадут у россиян почти миллиард рублей в день, сообщил член СПЧ Игорь Ашманов.
  • Жертвами мошенников становятся люди разных возрастов, в том числе те, кто хорошо осведомлен о киберпреступлениях.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мошенники крадут у граждан почти 1 миллиард рублей в день, сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.
"Сейчас вот крадут почти миллиард рублей в день, а может и больше, потому что не все фиксируется", - сказал Ашманов, выступая на конференции "Участие гражданского общества в защите прав жертв киберпреступлений: риски цифровизации и успешные практики".
Как отметил член СПЧ, существует стереотип о том, что жертвами мошенников обычно становятся люди пожилого возраста, которые не до конца осведомлены в этом вопросе. Тогда как, по словам Ашманова, нередко бывает так, что на развод злоумышленников ведутся даже те люди, которые сами читают лекции по информационной безопасности и прекрасно знают о мошенниках.
"Я знаю случаи, когда женщине звонят, она говорит: "О, это украинские мошенники, сейчас я их потроллю, понасмехаюсь". Потом ее с трудом отдирают от банкомата через полчаса... Это дескать бабушки, хотя основная пострадавшая страта – это 35-45 лет. Те, у кого есть деньги и квартира", - добавил Ашманов.
ОбществоРоссияИгорь Ашманов
 
 
