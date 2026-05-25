Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД с помощью ИИ.

Аферисты используют нейросети для генерации фото реалистичных поддельных документов и создания синтетических видеообращений известных лиц.

Также преступники делают персонализированную рассылку фишинговых сообщений.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД с помощью ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

"Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц (происходит. — Прим. ред.) в режиме реального времени", — рассказали в ведомстве.

Аферисты стали регулярно применять технологии искусственного интеллекта в прошлом и этом году. В частности, с помощью нейросетей они генерируют фото реалистичных поддельных документов. В МВД предупредили, что фейк отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа.

Также злоумышленники создают видеообращения известных людей, которые объявляют о неких государственных выплатах, акциях или лотереях, якобы приуроченных к праздникам.