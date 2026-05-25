Рейтинг@Mail.ru
Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 25.05.2026 (обновлено: 13:13 25.05.2026)
Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД

РИА Новости: мошенники начали подделывать голоса сотрудников СК и МВД

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД с помощью ИИ.
  • Аферисты используют нейросети для генерации фото реалистичных поддельных документов и создания синтетических видеообращений известных лиц.
  • Также преступники делают персонализированную рассылку фишинговых сообщений.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД с помощью ИИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства внутренних дел России.
"Синтез голоса (дипфейк-звонки) с имитацией голосов родственников или должностных лиц (происходит. — Прим. ред.) в режиме реального времени", — рассказали в ведомстве.
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Мошенники придумали новую схему отъема жилья у пенсионеров
23 мая, 03:10
Аферисты стали регулярно применять технологии искусственного интеллекта в прошлом и этом году. В частности, с помощью нейросетей они генерируют фото реалистичных поддельных документов. В МВД предупредили, что фейк отличается отсутствием мелких деталей, искаженным фоном и внутренними противоречиями в тексте документа.
Также злоумышленники создают видеообращения известных людей, которые объявляют о неких государственных выплатах, акциях или лотереях, якобы приуроченных к праздникам.
Кроме того, преступники создают автоматизированную персонализированную рассылку фишинговых сообщений с учетом данных потенциальных жертв, полученных из открытых источников.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Россиянам рассказали, чем опасен длительный разговор с мошенником
19 мая, 17:14
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)ОбществоМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала