Мошенники предлагают вернуть переплату по ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты, похожие на чат-боты «Госуслуг».
- В этих ботах аферисты просят поделиться номером телефона и скинут «уникальный код» из SMS, который якобы необходим для возврата средств.
- Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупредил, что, отдавая шестизначный код из SMS, человек передает злоумышленникам доступ к своим персональным данным.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты "Госуслуг", где воруют личную информацию, выяснил корреспондент РИА Новости.
Мошенники сначала добавляют россиян в чат, где опубликована информация о том, что участникам группы будут произведены выплаты по ЖКХ. Акцент в сообщении делается на том, что россияне "переплатили" и теперь государство якобы официально им вернет средства.
Однако для возврата предлагается написать в чат-бот "Окно цифрового обслуживания Госуслуг" - ссылка на него прикреплена в сообщении. При этом логотип бота имеет сходство с логотипом государственного сервиса.
После перехода в чат-бот, мошенники просят поделиться своим номером телефона. После чего бот присваивает "уникальный код". Его нужно скинуть в первый чат, где другие аферисты уже выслали похожие цифры, чтобы показать "безопасность" такого действия.
"Отдавая шестизначный код из смс, вы добровольно и мгновенно передаете злоумышленникам полные ключи от своего цифрового "дома", где хранятся паспортные данные, СНИЛС, ИНН, сведения о вашей недвижимости и автомобилях", - прокомментировал эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
