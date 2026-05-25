Мошенники предлагают вернуть переплату по ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты, похожие на чат-боты «Госуслуг».

В этих ботах аферисты просят поделиться номером телефона и скинут «уникальный код» из SMS, который якобы необходим для возврата средств.

Эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава предупредил, что, отдавая шестизначный код из SMS, человек передает злоумышленникам доступ к своим персональным данным.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Мошенники предлагают вернуть россиянам переплату по ЖКХ, создавая боты "Госуслуг", где воруют личную информацию, выяснил корреспондент РИА Новости.

Мошенники сначала добавляют россиян в чат, где опубликована информация о том, что участникам группы будут произведены выплаты по ЖКХ. Акцент в сообщении делается на том, что россияне "переплатили" и теперь государство якобы официально им вернет средства.

Однако для возврата предлагается написать в чат-бот "Окно цифрового обслуживания Госуслуг" - ссылка на него прикреплена в сообщении. При этом логотип бота имеет сходство с логотипом государственного сервиса.

После перехода в чат-бот, мошенники просят поделиться своим номером телефона. После чего бот присваивает "уникальный код". Его нужно скинуть в первый чат, где другие аферисты уже выслали похожие цифры, чтобы показать "безопасность" такого действия.