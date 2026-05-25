Большинство россиян распознают схемы мошенников, сообщили в Народном фронте

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 70% россиян своевременно распознают схемы мошенников и сообщают о них в "Мошеловку", чтобы защитить других.

Наиболее распространенным способом остаются телефонные звонки, на которые приходится более половины всех обращений.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более 70% россиян пишут в "Мошеловку" Народного фронта на опережение, сообщая о новой подозрительной схеме, которую они вовремя распознали, чтобы защитить других, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы.

"Главный итог пятилетки Народного фронта – коренной перелом в поведении россиян. Если на старте проекта в 2021 году 70% людей обращались за помощью уже после кражи денег, а до обмана – лишь 30%, то сегодня пропорция зеркально изменилась. Теперь более 70% пользователей пишут в "Мошеловку" на опережение: чтобы сообщить о новой подозрительной схеме, которую они вовремя распознали, и защитить других", - сообщили там.

Бразилию, Китай, Индию и Германию. Отмечается, что география обращений охватывает более 500 городов России и ряд зарубежных стран, включая Испанию

При этом в "Мошеловке" также отмечают, что наиболее распространенным каналом мошенничества остаются телефонные звонки. На них приходится более половины всех обращений. В черном списке платформы уже свыше 61,7 тысячи подозрительных контактов, и только за последний год он пополнился почти на 19,2 тысячи записей.

"На основе поступающих сигналов эксперты нашей платформы подготовили более 1500 разборов мошеннических схем с рекомендациями по защите. При этом "Мошеловка" охватывает свыше 266 населенных пунктов. От крупных городов до сельских территорий по всей стране", - рассказала руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков", координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева

Она также отметила, что проект не только помогает гражданам распознавать мошенничество, но и формирует системные предложения по его предотвращению.