Экс-судья ВС Момотов заявил, что задумывался о суициде

17:47 25.05.2026
Экс-судья ВС Момотов заявил, что из-за публичного позора задумывался о суициде

Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Экс-судья Верховного суда РФ Виктор Момотов заявил, что из-за месяцев публичного позора задумывался о суициде, передает корреспондент РИА Новости с заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС).
"После девяти месяцев публичного позора, бесчисленных бессонных ночей... совершенно оказался беззащитным, у меня арестовали все счета, я чуть руки на себя не наложил, если бы не дети", - сказал он.
В понедельник ВККС прекратила отставку Момотова, куда он ушел по собственному заявлению с поста судьи Верховного суда России. Поводом стало нарушение антикоррупционного законодательства.
Согласно законодательству, судьи в отставке продолжают сохранять неприкосновенность, получать пенсию, а также пользоваться другими привилегиями, как их действующие коллеги.
В октябре Останкинский суд Москвы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к Момотову изъял в доход государства 97 объектов имущества. Ответчиками вместе с ним проходили владельцы сети отелей Marton Андрей и Иван Марченко, а также ООО "Гостиница "Вологда". Общая стоимость активов оценивалась в 9 миллиардов рублей.
Генпрокурора считала, что, будучи судьей, Момотов оказывал покровительство и вел бизнес с Марченко.
