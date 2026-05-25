ВККС прекратила отставку экс-судьи Момотова

16:53 25.05.2026 (обновлено: 23:16 25.05.2026)
  • Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова единогласно, решение вынесено тайным голосованием.
  • Прекращение отставки Виктора Момотова связано с нарушением антикоррупционного законодательства.
  • В октябре Останкинский суд Москвы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры изъял в доход государства 97 объектов имущества Момотова и других ответчиков, общая стоимость активов оценивалась в 9 миллиардов рублей.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, что влечет за собой лишение гарантий неприкосновенности, части материального и социального обеспечения, передает корреспондент РИА Новости.
"ВККС решила прекратить отставку Виктора Викторовича Момотова единогласно, решение вынесено тайным голосованием", - заявил председатель ВККС Владимир Попов.
Прекращение отставки влечет лишение гарантий неприкосновенности, части материального и социального обеспечения.
Основанием стало нарушение антикоррупционного законодательства.
Согласно законодательству, судьи в отставке продолжают сохранять неприкосновенность, получать пенсию, а также пользоваться другими привилегиями, как их действующие коллеги. Отставка судьи прекращается при выявлении нарушений - например, при несоблюдении антикоррупционного законодательства или запретов, порочащих авторитет судебной власти.
В октябре Останкинский суд Москвы по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к Момотову изъял в доход государства 97 объектов имущества. Ответчиками вместе с ним проходили владельцы сети отелей Marton Андрей и Иван Марченко, а также ООО "Гостиница "Вологда". Общая стоимость активов оценивалась в 9 миллиардов рублей.
Генпрокурора считала, что, будучи судьей, Момотов оказывал покровительство и вел бизнес вместе Марченко. Сам бизнесмен вместе с сыном были арестованы по делу о мошенничестве в особо крупном размере вскоре после подачи иска.
Момотов не обжаловал решение об изъятии имущества, это сделали другие ответчики, однако Мосгорсуд признал его законным.
