Машину митрополита Илариона в Чехии досматривали без камер и свидетелей

Краткий пересказ от РИА ИИ Машину митрополита Илариона в Чехии досматривали без камер и независимых свидетелей.

Адвокат обратил внимание на процедуру досмотра и обращение с предполагаемыми доказательствами, указывая на возможные нарушения.

По его словам, действия полиции начались на основании анонимного сообщения.

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Досмотр машины задержанного в Чехии иерарха Русской православной церкви митрополита Илариона (Алфеева) проходил без независимых свидетелей в месте, где не было камер наблюдения, в двух полицейских автомобилях, участвовавших в остановке, также не было видеокамер, а один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток, сообщает Telegram-канал митрополита.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, рассказал ранее РИА Новости один из его помощников, ночью его посещал адвокат и российский консул. Двадцать пятого мая, согласно Telegram-каналу митрополита, его допрос продолжался более шести часов без перерыва. Затем сообщалось, что иерарх останется под стражей – окончательное процессуальное решение 25 мая принято не будет, предварительно решение ожидается 26 мая. Условия его содержания защита считает недопустимыми - митрополит и сопровождавший его оператор длительное время находились без еды. Защита подчеркивает, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещенных веществ.

« "По информации адвоката JUDr. Michal Pacovský (Михал Пацовски – ред.), в деле о задержании митрополита Илариона ключевое значение теперь имеют не только результаты экспертизы обнаруженного вещества, но и то, как именно оно было найдено, изъято и оформлено. По словам адвоката, действия полиции начались на основании анонимного сообщения. При этом защите на данный момент не раскрыты ни источник этого сообщения, ни его точное содержание", - говорится в сообщении в Telegram-канале митрополита.

Как отмечается, неизвестно, были ли в этом анонимном сообщении указаны конкретный автомобиль, маршрут, пассажиры или место, где якобы находились запрещенные вещества.

"Особые вопросы вызывает процедура досмотра. По данным защиты, он проходил без независимых свидетелей, в месте, где не было камер наблюдения. Кроме того, как сообщил адвокат, в двух полицейских автомобилях, участвовавших в остановке, также не было видеокамер", - добавляется в сообщении Telegram-канале.

Защита, согласно сообщению, намерена добиваться срочного сохранения и изъятия записей с камер автозаправки и других возможных камер по маршруту движения автомобиля.

Отдельное внимание адвокат обращает на обращение с предполагаемыми доказательствами. "По информации защиты, один из полицейских работал с найденными контейнерами без перчаток. Если это подтвердится, это может серьезно осложнить проверку следов на упаковке и контейнерах. В такой ситуации принципиально важно установить, кто именно брал предметы в руки, когда это произошло, как они были упакованы, какие следы могли сохраниться и не были ли доказательства загрязнены уже после обнаружения", - подчеркивается в Telegram-канале митрополита.

Согласно сообщению, защита также указывает, что "сотрудники полиции, по имеющимся сведениям, почти сразу сосредоточились на багажнике", а личные вещи и сумки, по словам адвоката, фактически не досматривались. "Это вызывает главный вопрос: почему внимание было направлено именно туда, где затем были обнаружены предметы? Если основанием было анонимное сообщение, защита считает необходимым выяснить, что именно сообщил аноним и откуда он мог знать, где искать", - говорится в канале.

Сторона защиты настаивает на полной проверке происхождения обнаруженных предметов, законности досмотра, порядка изъятия, сохранности доказательств и обстоятельств анонимного сообщения.