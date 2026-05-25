19:17 25.05.2026 (обновлено: 19:18 25.05.2026)
В РАН назвали митрополита Илариона жертвой антироссийской кампании

  • Провокация от властей Чехии в отношении митрополита Илариона была "делом времени", считает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.
  • По его мнению, архиерей стал "жертвой антироссийской кампании".
  • Власти разных стран ЕС неоднократно заявляли, что нужно бороться с пророссийскими силами и институтами, заниматься поиском "агентов Кремля", заявил Лункин.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Провокация от властей Чехии в отношении иерарха Русской православной церкви митрополита Илариона (Алфеева), служащего в храме Петра и Павла в Карловых Варах, была "делом времени" – архиерей стал "жертвой антироссийской кампании", поделился мнением с РИА Новости руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, религиовед Роман Лункин.
Митрополит Иларион (Алфеев) – в 2009-2022 годах - председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. С 2022 по 2024 год – глава Будапештско-Венгерской епархии РПЦ. В 2024 году решением синода РПЦ освобожден от должности и отправлен "на покой", служит в чешском храме Петра и Павла в Карловых Варах.
"Власти разных стран Европейского союза и, собственно, власти Чехии неоднократно заявляли, что нужно бороться с пророссийскими силами и институтами, заниматься поиском "агентов Кремля". Я думаю, что митрополит Иларион стал жертвой этой антироссийской кампании... На мой взгляд, это было делом времени - устроить такую провокацию, в лучшем случае с выдворением митрополита Илариона за пределы Европейского союза", - рассказал Лункин.
Религиовед подчеркнул, что митрополит Иларион, который долгое время отвечал за внешнюю политику Русской православной церкви, а также является известным богословом и композитором, для европейских властей - яркая фигура.
Ранее в Telegram-канале митрополита сообщили, что в ходе досмотра багажника авто, в котором он ехал, полиция якобы обнаружила четыре небольших контейнера "с веществом белого цвета". Чешская полиция задержала митрополита Илариона (Алфеева) по подозрению в хранении наркотиков. Властями Чехии предоставлен консульский доступ к иерарху.
В Telegram-канале митрополита подчеркивается, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает произошедшее провокацией. Отмечается, что, по словам митрополита, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы, в том числе физической расправы, с требованием покинуть место своего служения.
