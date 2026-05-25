Мишустин призвал помогать малому бизнесу преодолевать текущие вызовы - РИА Новости, 25.05.2026
10:48 25.05.2026
Мишустин призвал помогать малому бизнесу преодолевать текущие вызовы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин подчеркнул важность помощи малому и среднему бизнесу в преодолении текущих вызовов.
  • Тема развития малого и среднего предпринимательства обсуждалась на совещании Мишустина с вице-премьерами.
  • Мишустин отметил необходимость повышения производительности труда и выстраивания отношений малого бизнеса с крупными компаниями.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Важно продолжать помогать российскому малому и среднему бизнесу преодолевать текущие вызовы, подчеркнул глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Тема развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в условиях структурной трансформации экономики обсуждалась в понедельник на совещании Мишустина с вице-премьерами.
"Очень важно продолжать помогать предприятиям преодолевать все текущие вызовы", - заявил Мишустин, заслушав доклад вице-премьера РФ Александра Новака о ситуации в российском секторе МСП.
Глава кабмина уточнил, что это касается вопросов, связанных с повышением производительности труда, выстраиванием отношений малого бизнеса с крупными компаниями, корпорациями и платформами.
"Помня о том, что речь идет не только о бизнесе, но и о людях, которые в нем заняты. И, конечно, нужно не забывать также о ветеранах специальной военной операции", - подчеркнул Мишустин.
