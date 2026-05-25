Сотрудники колледжа, атакованного в Старобельске, попали базу "Миротворца"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), по которому ВСУ нанесли удар дронами, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Речь идет о заместителе директора по учебно-производственной работе Наталье Цыганок, заместителе директора по учебной работе Ольге Хохуле, заместителе директора по административно-хозяйственной части Ирине Рынковой, советнике директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Вадиме Какации, методисте Виктории Головиной, начальнике штаба ГО Романе Куличенко, инженере по охране труда Людмиле Гладчук, педагоге-организаторе Денисе Диденко и социальном педагоге Ирине Несмешной.
Немного позже своих коллег в базу была также добавлена педагог-психолог Старобельского колледжа Елизавета Щербакова.
Персональные данные сотрудников были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.