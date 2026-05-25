Сотрудники колледжа, атакованного в Старобельске, попали базу "Миротворца"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Девять сотрудников Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ), по которому ВСУ нанесли удар дронами, внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Речь идет о заместителе директора по учебно-производственной работе Наталье Цыганок, заместителе директора по учебной работе Ольге Хохуле, заместителе директора по административно-хозяйственной части Ирине Рынковой, советнике директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Вадиме Какации, методисте Виктории Головиной, начальнике штаба ГО Романе Куличенко, инженере по охране труда Людмиле Гладчук, педагоге-организаторе Денисе Диденко и социальном педагоге Ирине Несмешной.

Немного позже своих коллег в базу была также добавлена педагог-психолог Старобельского колледжа Елизавета Щербакова.

Персональные данные сотрудников были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет их в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.