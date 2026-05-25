Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал отказ западных СМИ посетить Старобельск - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 25.05.2026
Мирошник прокомментировал отказ западных СМИ посетить Старобельск

Мирошник: отказавшиеся ехать в Старобельск СМИ отрабатывают линию своих хозяев

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что западные СМИ, отказавшиеся направить журналистов в Старобельск, отрабатывают пропаганду своих учредителей.
  • Британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, а в американской компании CNN сослались на отпуск.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Западные СМИ, отказавшиеся направить своих журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, отрабатывают пропаганду своих учредителей по представлению России в исключительно негативном свете, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов. В то же время, британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место удара ВСУ, а в американской компании CNN сослались на отпуск.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Би-би-си официально отказалась посещать Старобельск, заявила Захарова
23 мая, 13:17
"Они не работают как средства массовой информации. Они являются средством как бы пропаганды. Пропаганды, которая представляет интересы их учредителей, политических партий, правительств, наверное, которые дают установку "Россия виновата во всем. В России не может быть каких-то действий, которые должны осуждаться западом и мировым сообществом", - сказал дипломат ИС "Вести".
Как отметил Мирошник, западные медиа не отстаивают свободу слова, о которой там так много говорили. Они не могут направить журналистов в Старобельск, потому что находившиеся в колледже учащиеся пострадали от "продукта их учредителей" – военной помощи, которую западные державы, включая Великобританию, передают киевскому режиму и при этом очень ей гордятся, заметил он.
"Продолжая вот эту линию, нужно говорить о том, что Британия тогда виновата. Британия должна посыпать голову пеплом и признавать, что их помощь украинскому режиму отразилась как раз на ударе по Старобельску, на убийстве детей", - заключил Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
Захарова: отказ Би-би-си от поездки в Старобельск доказывает вранье Запада
23 мая, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскРодион МирошникЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныБи-би-сиСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала