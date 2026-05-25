МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Западные СМИ, отказавшиеся направить своих журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, отрабатывают пропаганду своих учредителей по представлению России в исключительно негативном свете, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Продолжая вот эту линию, нужно говорить о том, что Британия тогда виновата. Британия должна посыпать голову пеплом и признавать, что их помощь украинскому режиму отразилась как раз на ударе по Старобельску, на убийстве детей", - заключил Мирошник.