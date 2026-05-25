МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Западные СМИ, отказавшиеся направить своих журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР, отрабатывают пропаганду своих учредителей по представлению России в исключительно негативном свете, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов. В то же время, британская телекорпорация Би-би-си официально отказалась посещать место удара ВСУ, а в американской компании CNN сослались на отпуск.
"Они не работают как средства массовой информации. Они являются средством как бы пропаганды. Пропаганды, которая представляет интересы их учредителей, политических партий, правительств, наверное, которые дают установку "Россия виновата во всем. В России не может быть каких-то действий, которые должны осуждаться западом и мировым сообществом", - сказал дипломат ИС "Вести".
Как отметил Мирошник, западные медиа не отстаивают свободу слова, о которой там так много говорили. Они не могут направить журналистов в Старобельск, потому что находившиеся в колледже учащиеся пострадали от "продукта их учредителей" – военной помощи, которую западные державы, включая Великобританию, передают киевскому режиму и при этом очень ей гордятся, заметил он.
"Продолжая вот эту линию, нужно говорить о том, что Британия тогда виновата. Британия должна посыпать голову пеплом и признавать, что их помощь украинскому режиму отразилась как раз на ударе по Старобельску, на убийстве детей", - заключил Мирошник.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.