Миронов предложил обязать работодателей предоставлять молодоженам отпуск - РИА Новости, 25.05.2026
04:53 25.05.2026 (обновлено: 04:54 25.05.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил обязать работодателей предоставлять молодоженам пятидневный оплачиваемый отпуск.
Соответствующие поправки в ТК РФ будут внесены на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается внести изменение в Трудовой кодекс Российской Федерации, установив, что в случае вступления в брак работнику предоставляется отпуск продолжительностью пять календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что законопроект разработан для совершенствования трудовых прав граждан и поддержки молодоженов.
"Действующее законодательство позволяет им брать пятидневный отпуск в случае регистрации брака, но сделать они это могут только за свой счет", - пояснил политик.
По его словам, вступление в брак и создание семьи - одно из самых значимых событий в жизни людей, и чаще всего оно сопряжено с большими финансовыми расходами.
"Справедливая Россия" предлагает изменить трудовое законодательство и сделать так, чтобы молодожёны могли брать отпуск продолжительностью до пяти календарных дней с сохранением места работы, должности и заработной платы", - заключил Миронов.
