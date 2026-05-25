Свыше 3 тысяч физкультурных мероприятий пройдут в Московской области
12:06 25.05.2026
Свыше 3 тысяч физкультурных мероприятий пройдут в Московской области

Участники забега
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Более 3 тысяч физкультурных мероприятий пройдут в Подмосковье с мая по сентябрь, на которых ожидаются около 900 тысяч участников, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
В программе — события на любой вкус и уровень подготовки: от профессиональных турниров до семейных стартов. Каждый сможет найти подходящее занятие: бег, велоспорт, футбол, интеллектуальные игры, экстремальные забеги с препятствиями и многое другое.
Губернаторский проект "Выходи во двор" в этом сезоне охватит 10 городов. Клин, Воскресенск и Зарайск впервые примут фестиваль, в рамках которого титулованные российские футболисты сыграют гала-матчи со сборными жителей. Фестиваль "Звездное лето в Подмосковье" пройдет на набережной озера Сенеж в Солнечногорске и пляже Дзержинского карьера в Люберцах.
Любителей бега ждет серия забегов "Суперлига Подмосковья". Маршруты пролегают вдоль центральных улиц городов мимо основных достопримечательностей. Участники смогут выбрать дистанции 3, 5, 10 и 21,1 километра, а для юных спортсменов предусмотрены детские забеги на 300 и 600 метров. Старты пройдут в Дубне, Серпухове и других городах.
В Волоколамске и Клину, Можайске (Бородине) и Серпухове пройдут любительские велозаезды.
Для любителей экстрима 20 июня в Зарайске пройдет забег "Зарайский бизон". Участники смогут выбрать формат с препятствиями ("Путь бизонов" или "Битва бизонов", дистанция около 8 километров) или без них — трейл на 10 километров. Также предусмотрена категория "След в след" — забег с четвероногим другом на дистанцию около 2 километров.
Спартакиада пенсионеров Подмосковья состоится 6 июня. К участию допускаются мужчины 63 лет и старше, женщины 58 лет и старше. В программе: комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы и дартс.
Любителей хоккея ждет всероссийский "Кубок Александра Овечкина" (Красногорск и Мытищи, 31 июля – 9 августа) с гала-матчем 8 августа на "Арене Химки". Для тех, кто предпочитает футбол, в этом году по традиции состоится "Кубок Игоря Акинфеева" (Химки, 15-20 августа) с участием 20 лучших футбольных команд в новом формате восемь плюс один.
Ночной забег "Подмосковные вечера" пройдет 15 августа в Королеве. Традиционно на старт вместе с гостями и жителями Подмосковья выйдут профессиональные спортсмены.
Баскетбольный турнир "Кубок Давида Берлина" пройдет 22 августа на домашней площадке в Ногинске. Помимо традиционных матчей три на три участники смогут проверить силы в новом формате: баскетбольных поединках в октагоне один на один.
Завершит летний сезон "Кубок Сергея Карякина" — шахматный турнир, который состоится в сентябре в усадьбе Архангельское в Красногорске.
Спортивные мероприятия в регионе проводятся в соответствии с целями государственной программы "Спорт России".
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Зарайск, Спорт
 
 
