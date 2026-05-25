Мэр Уфы Мавлиев не явился в суд - РИА Новости, 25.05.2026
10:23 25.05.2026 (обновлено: 10:26 25.05.2026)
Мэр Уфы Мавлиев не явился в суд

© РИА Новости / СК РФ | Ратмир Мавлиев в суде
Ратмир Мавлиев в суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не присутствует на судебном заседании по его жалобе на действия правоохранителей.
  • Мавлиев находится под домашним арестом по делу о коррупции до 28 июня.
УФА, 25 мая - РИА Новости. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, находящийся под домашним арестом по делу о коррупции, не присутствует на судебном заседании по его жалобе на действия правоохранителей, принудительно взявших его биоматериалы, сообщил РИА Новости адвокат Ильгиз Карамов.
"Нет",- ответил Карамов, на вопрос РИА Новости, будет ли присутствовать Мавлиев на рассмотрении его жалобы.
Он добавил, что заседание закрыто для журналистов.
Мавлиев, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, находится под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Ранее его адвокат сообщал агентству, что правоохранители два раза принудительно брали у Мавлиева волосы и слюну. Он уточнял, что подавал жалобу в Советский суд Уфы.
