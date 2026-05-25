Мэр Уфы не смог обжаловать принудительное изъятие биоматериалов

УФА, 25 мая - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции мэр Уфы Ратмир Мавлиев не смог обжаловать действия правоохранителей, которые принудительно взяли у него волосы и слюну на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мавлиев, которого обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий, находится под домашним арестом до 28 июня. Ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.
Ранее его адвокат сообщал агентству, что правоохранители два раза принудительно брали у Мавлиева волосы и слюну. Действия правоохранительных органов обжалованы в Советском суде Уфы.
"Жалобу Мавлиева оставить без удовлетворения", - сказал судья Вадим Галимзянов.
Мавлиев не присутствовал на заседании. Его интересы представлял адвокат Ильгиз Карамов.