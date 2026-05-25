Мэр Уфы не смог обжаловать принудительное изъятие биоматериалов

УФА, 25 мая - РИА Новости. Обвиняемый в коррупции мэр Уфы Ратмир Мавлиев не смог обжаловать действия правоохранителей, которые принудительно взяли у него волосы и слюну на экспертизу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.