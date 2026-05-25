Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валентина Матвиенко заявила, что виновные в атаке в Старобельске будут найдены и понесут суровое наказание.
- Спикер Совфеда подчеркнула, что вместе с Киевом ответственность должны понести его европейские спонсоры и западные кураторы.
- Матвиенко отметила, что европейские страны отказались осудить атаку, подтверждая свое покровительство киевскому режиму.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Виновные за атаку в Старобельске будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени, вместе с Киевом ответственность должны понести его европейские спонсоры, западные кураторы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Наше министерство обороны дало соответствующий ответ и продолжит это делать. Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени", - сказала политик в ходе пленарного заседания третьего Форума тружеников села.
По ее словам, ответственность за преступление должны понести также европейские спонсоры, западные кураторы Киева. "Мы видели, что все они как один отказались осудить это варварство, подтверждая, что это было осмысленное, идейное европейское покровительство киевского неонацистского режима", — отметила сенатор.