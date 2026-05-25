Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко рассказала, кто должен нести ответственность за атаку в ЛНР - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 25.05.2026 (обновлено: 15:46 25.05.2026)
Матвиенко рассказала, кто должен нести ответственность за атаку в ЛНР

Матвиенко: ответственность за атаку в Старобельске должны понести кураторы Киева

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Валентина Матвиенко заявила, что виновные в атаке в Старобельске будут найдены и понесут суровое наказание.
  • Спикер Совфеда подчеркнула, что вместе с Киевом ответственность должны понести его европейские спонсоры и западные кураторы.
  • Матвиенко отметила, что европейские страны отказались осудить атаку, подтверждая свое покровительство киевскому режиму.
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Виновные за атаку в Старобельске будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени, вместе с Киевом ответственность должны понести его европейские спонсоры, западные кураторы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Наше министерство обороны дало соответствующий ответ и продолжит это делать. Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени", - сказала политик в ходе пленарного заседания третьего Форума тружеников села.
По ее словам, ответственность за преступление должны понести также европейские спонсоры, западные кураторы Киева. "Мы видели, что все они как один отказались осудить это варварство, подтверждая, что это было осмысленное, идейное европейское покровительство киевского неонацистского режима", — отметила сенатор.
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Песков прокомментировал отказ некоторых СМИ посетить Старобельск
Вчера, 13:16
 
Луганская Народная РеспубликаУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала