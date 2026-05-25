Матвиенко рассказала, кто должен нести ответственность за атаку в ЛНР

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Виновные за атаку в Старобельске будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени, вместе с Киевом ответственность должны понести его европейские спонсоры, западные кураторы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Наше министерство обороны дало соответствующий ответ и продолжит это делать. Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени", - сказала политик в ходе пленарного заседания третьего Форума тружеников села.