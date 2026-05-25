В Махачкале частично затопило дороги

Коммунальные службы в усиленном режиме ведут работы по очистке ливневой канализации, чтобы не допустить локальных подтоплений, заявили в городской администрации.

Прокуратура Дагестана взяла на контроль соблюдение прав людей в этой ситуации. Ведомство проверяет, как уполномоченные органы исполняют обязанности по предотвращению и ликвидации последствий подтопления.

В конце марта — начале апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах, включая Махачкалу, затопило почти десять тысяч домов. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тысячи пострадали. В республике ввели режим ЧС федерального характера.