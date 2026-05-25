В Махачкале частично затопило дороги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Махачкале из-за продолжительного дождя частично затопило дороги.
- Движение автомобилей затруднено, в городе наблюдаются значительные пробки.
- Коммунальные службы ведут работы по очистке ливневой канализации в усиленном режиме.
МАХАЧКАЛА, 25 мая — РИА Новости. Некоторые улицы в Махачкале затопило из-за продолжительного дождя, передает корреспондент РИА Новости.
Движение в городе затруднено, наблюдаются значительные пробки. Во дворах образовались большие лужи.
Коммунальные службы в усиленном режиме ведут работы по очистке ливневой канализации, чтобы не допустить локальных подтоплений, заявили в городской администрации.
Прокуратура Дагестана взяла на контроль соблюдение прав людей в этой ситуации. Ведомство проверяет, как уполномоченные органы исполняют обязанности по предотвращению и ликвидации последствий подтопления.
В конце марта — начале апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, реки вышли из берегов. В городах и селах, включая Махачкалу, затопило почти десять тысяч домов. В горах сошли лавины и сели, повреждения получили дороги и мосты. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тысячи пострадали. В республике ввели режим ЧС федерального характера.