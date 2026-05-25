Ликсутов: площадки для производства представят инвесторам 28 мая

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Инвесторам представят помещения под офисы и легкие производства, а также торговые площади в индустриальном парке "Руднево" 28 мая, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Событие состоится в деловом центре "Технофлагман" на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Участникам покажут свободные площади: торговые — от 50 до 100 квадратных метров, современные офисы — от 400 "квадратов", помещения для легких производств — от 1,1 тысячи квадратных метров.

Заместитель мэра добавил, что по поручению московского градоначальника Сергея Собянина инвестиционную привлекательность промышленного сектора столицы системно увеличивают. В особой экономической зоне "Технополис Москва" предпринимателям предлагают налоговые льготы и преференции, а также развитую инфраструктуру для размещения производств.

"В индустриальном парке “Руднево” сегодня инвесторам доступно 12,5 тысячи квадратных метров помещений для размещения офисов и легких производств. К 2030 году здесь будет локализовано более 90 высокотехнологичных предприятий и создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

На данный момент в индустриальном парке "Руднево" осуществляют деятельность свыше 40 компаний. Есть также фитнес-центр, футбольная школа, кофейня, столовая и магазины.

