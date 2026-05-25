Ликсутов: площадки для производства представят инвесторам 28 мая - РИА Новости, 25.05.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:03 25.05.2026 (обновлено: 14:10 25.05.2026)
Ликсутов: площадки для производства в парке "Руднево" покажут инвесторам 28 мая

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Инвесторам представят помещения под офисы и легкие производства, а также торговые площади в индустриальном парке "Руднево" 28 мая, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Событие состоится в деловом центре "Технофлагман" на территории особой экономической зоны "Технополис Москва". Участникам покажут свободные площади: торговые — от 50 до 100 квадратных метров, современные офисы — от 400 "квадратов", помещения для легких производств — от 1,1 тысячи квадратных метров.
Заместитель мэра добавил, что по поручению московского градоначальника Сергея Собянина инвестиционную привлекательность промышленного сектора столицы системно увеличивают. В особой экономической зоне "Технополис Москва" предпринимателям предлагают налоговые льготы и преференции, а также развитую инфраструктуру для размещения производств.
"В индустриальном парке “Руднево” сегодня инвесторам доступно 12,5 тысячи квадратных метров помещений для размещения офисов и легких производств. К 2030 году здесь будет локализовано более 90 высокотехнологичных предприятий и создано свыше 20 тысяч новых рабочих мест", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
На данный момент в индустриальном парке "Руднево" осуществляют деятельность свыше 40 компаний. Есть также фитнес-центр, футбольная школа, кофейня, столовая и магазины.
Зарегистрироваться на тур можно на официальном сайте ОЭЗ Москвы.
Москва активно развивает инфраструктуру для промышленных инвесторов. Благодаря городским решениям предприниматели получают готовые площадки с налоговыми льготами и социальными объектами. Такие мероприятия отвечают целям национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее министр московского правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов рассказывал, что в городе провели бизнес-семинар "Земельные участки от города для бизнеса: реализация масштабных инвестиционных проектов, особенности комплексного развития территорий, проекты по созданию мест приложения труда".
