Ликсутов: в ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили 4,2 млрд рублей на таможне

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости.Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" сэкономили более 4,2 миллиарда рублей на таможенных платежах по итогам первого квартала текущего года, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что в настоящий момент в ОЭЗ действуют 26 зон таможенного контроля, две из которых создали в прошлом году на площадках "Алабушево" и "Красная Пахра".

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город системно развивает меры поддержки высокотехнологичных производств. Применение режима свободной таможенной зоны полностью освобождает резидентов ОЭЗ от уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость при ввозе оборудования, комплектующих и сырья. Высвободившиеся средства компании направляют на запуск новых линий, научные разработки и создание новых рабочих мест. За первый квартал 2026 года мера позволила предприятиям сэкономить более 4,2 миллиарда рублей", - отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.

Он уточнил, что благодаря этому снижается себестоимость готовой продукции, а значит, московские товары становятся конкурентнее на внутреннем и внешнем рынках.

Таможенная инфраструктура столичной ОЭЗ полностью автоматизирована. Это критически важно для таких отраслей, как микроэлектроника, робототехника и производство медицинских изделий.

К каждому резиденту здесь применяют адресный подход. Для приема зарубежных грузов на площадке "Печатники" работает склад временного хранения. Его общая площадь превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Склад может единовременно принять до 20 транспортных средств, причем грузы обрабатывают круглосуточно.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них снижена до 2%.

Особая экономическая зона "Технополис Москва" в этом году отмечает 20-летний юбилей со дня основания. За два десятилетия проект трансформировался из стартовой площадки для инноваций в ключевой хаб отечественной промышленности. Сегодня площадок уже 10, а их общая площадь — более 430 гектаров. Там локализовано производство свыше 240 высокотехнологичных предприятий. Они работают в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, ИТ и робототехника. Количество созданных высококвалифицированных рабочих мест составляет 30 тысяч.