Киев и ЕС подрывают анкориджские договоренности, заявил Лавров

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио выразил сожаление, что киевский режим и евроэлиты подрывают договоренности, достигнутые американской и российской сторонами на саммите в Анкоридже, заявили в понедельник в МИД РФ.