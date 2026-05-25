Киев и ЕС подрывают анкориджские договоренности, заявил Лавров
21:29 25.05.2026
Киев и ЕС подрывают анкориджские договоренности, заявил Лавров

Лавров: киевский режим и евроэлиты подрывают анкориджские договоренности

Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
  • Глава МИД России Сергей Лавров выразил сожаление, что киевский режим и евроэлиты подрывают договоренности, достигнутые американской и российской сторонами на саммите в Анкоридже.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с госсекретарем США Марко Рубио выразил сожаление, что киевский режим и евроэлиты подрывают договоренности, достигнутые американской и российской сторонами на саммите в Анкоридже, заявили в понедельник в МИД РФ.
«
"Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов", - говорится в заявлении на сайте министерства.
