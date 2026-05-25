Лавров и Рубио подтвердили настрой по нормализации работы дипмиссий

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио по телефону подтвердили настрой по активизации усилий в нормализации работы дипломатических миссий Российской Федерации и Соединенных Штатов на территории друг друга, заявил российский МИД.