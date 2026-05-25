Лавров обратил внимание Рубио на призыв эвакуировать дипперсонал из Киева

21:15 25.05.2026 (обновлено: 21:36 25.05.2026)
Лавров обратил внимание Рубио на рекомендации эвакуировать дипперсонал из Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров в ходе телефонных переговоров с Марко Рубио призвал обеспечить эвакуацию дипломатов из Киева.
  • В МИД России рекомендовали США и другим государствам, имеющим представительства в Киеве, обеспечить эвакуацию своего дипломатического персонала и других граждан.
  • Среди ключевых сотрудников посольства США на Украине по состоянию на март 2026 года значится 21 человек.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио привлек его внимание к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала и других граждан, сообщает МИД России.
"Сергей Лавров привлек внимание к заявлению МИД России от 25 мая, в котором США, наряду с другими государствами, имеющими представительства в Киеве, рекомендовано обеспечить эвакуацию из украинской столицы своего дипломатического персонала и других граждан", - говорится в заявлении на сайте министерства.

Наиболее высокопоставленными дипломатами США на Украине являются Джули Дэвис, которая занимает должность временного поверенного в делах США в Киеве, а также заместитель главы дипмиссии Дэниел Бишоф. Кроме того, на Украине находятся старший коммерческий атташе службы внешней торговли министерства торговли США при посольстве в Киеве Леон Скаршински, глава отдела безопасности в посольстве США на Украине Джеймс М. Улин, сотрудники дипломатической миссии, охрана и безопасность посольства, военные специалисты и подрядчики.
Всего среди ключевых сотрудников посольства США на Украине, согласно официальному справочнику Госдепа США, значится 21 человек по состоянию на март 2026 года.
В 2023 году бывший госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона, у которых "также есть свои люди на местах".
