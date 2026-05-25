Лавров напомнил Рубио о достигнутых в Анкоридже договоренностях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров напомнил Марко Рубио о достигнутых на высшем уровне договоренностях в Анкоридже в отношении украинского конфликта.
- Он выразил сожаление в связи с тем, что действия евроэлит и киевского режима подрывают эти договоренности.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил по телефону госсекретарю США Марко Рубио о достигнутых на высшем уровне договоренностях в Анкоридже в отношении украинского конфликта, заявили в российском дипведомстве.
«
"Министр напомнил о достигнутых на высшем уровне по предложению США в Анкоридже в августе 2025 года договоренностях в отношении украинского конфликта и выразил сожаление в связи с тем, что нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают указанные договоренности, открывавшие путь к устойчивому долгосрочному урегулированию на основе баланса интересов", - говорится в сообщении на сайте министерства.