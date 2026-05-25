Лавров провел телефонные переговоры с Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио.
- Лавров уведомил американскую сторону о начале системных ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве.
- В посольстве США на Украине по состоянию на март 2026 года работает 21 ключевой сотрудник, согласно официальному справочнику Госдепа США.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, уведомил американскую сторону о начале системных ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио", - сказано в заявлении на сайте министерства.
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что в ответ на продолжающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов на российской территории Вооруженные силы Российской Федерации приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений", - подчеркивается в заявлении.
Наиболее высокопоставленными дипломатами США на Украине являются Джули Дэвис, которая занимает должность временного поверенного в делах США в Киеве, а также заместитель главы дипмиссии Дэниел Бишоф. Кроме того, на Украине находятся старший коммерческий атташе службы внешней торговли министерства торговли США при посольстве в Киеве Леон Скаршински, глава отдела безопасности в посольстве США на Украине Джеймс М. Улин, сотрудники дипломатической миссии, охрана и безопасность посольства, военные специалисты и подрядчики.
Всего среди ключевых сотрудников посольства США на Украине, согласно официальному справочнику Госдепа США, значится 21 человек по состоянию на март 2026 года.
В 2023 году бывший госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона, у которых "также есть свои люди на местах".