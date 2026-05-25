Лавров провел телефонные переговоры с Рубио

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, уведомил американскую сторону о начале системных ударов ВС РФ по объектам ВСУ в Киеве, заявили в понедельник в МИД РФ.