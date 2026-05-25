МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
"То, что произошло в Старобельске, не останется просто эпизодом, на который вчера был дан ответ, и на этом все закончилось", - сказал Лавров в ходе встречи с археологом Александром Бутягиным и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Он выразил надежду, что это окончательно прояснит многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в русском городе Киеве.
"Раз уж они признают, что это русский город, теперь придётся выучить историю по правильному учебнику", - подчеркнул Лавров.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.