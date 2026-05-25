Рейтинг@Mail.ru
Произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 25.05.2026
Произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, заявил Лавров

Лавров: ЧП в Старобельске не останется просто эпизодом, на который ответили

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров заявил, что произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом на который дали ответ вчера, на этом все закончилось.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, заявил, что произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, на который был дан ответ вчера, на этом все закончилось.
"То, что произошло в Старобельске, не останется просто эпизодом, на который вчера был дан ответ, и на этом все закончилось", - сказал Лавров в ходе встречи с археологом Александром Бутягиным и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
На месте трагедии в Старобельске - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Британский политик назвал атаку в Старобельске массовым убийством
Вчера, 11:38
Он выразил надежду, что это окончательно прояснит многие вещи в отношении того, какие меры должны быть приняты против нынешнего нацистского режима в русском городе Киеве.
"Раз уж они признают, что это русский город, теперь придётся выучить историю по правильному учебнику", - подчеркнул Лавров.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
Армия России в ночь на 24 мая нанесла массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщили в министерстве обороны РФ.
Дым над Киевом, Украина. 24 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Россия предупредила об ударах по центрам принятия решений на Украине
Вчера, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаСергей ЛавровАлександр БутягинМихаил ПиотровскийВооруженные силы УкраиныГосударственный ЭрмитажСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в СтаробельскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала