Лавров вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с археологом Александром Бутягиным, освобожденным из польской тюрьмы, вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши, о совместной комиссии историков, а также отметил, что между странами была одна из наиболее разветвленных структур взаимодействия.