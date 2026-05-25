Лавров вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с археологом Александром Бутягиным, освобожденным из польской тюрьмы, вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши, о совместной комиссии историков, а также отметил, что между странами была одна из наиболее разветвленных структур взаимодействия.
"Вспоминаю времена, когда у нас с поляками, наверное, была одна из наиболее разветвленных структур взаимодействия. У нас была и совместная комиссия историков, и регулярные встречи министров иностранных дел, и членов страткомитета друг с другом. Долго действовала совместная премия министров иностранных дел деятелям культуры. Ежегодно, поочередно в России и в Польше собирались лауреаты, и мы с польскими коллегами вручали такую премию", - сказал Лавров в ходе встречи с археологом Александром Бутягиным и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Он отметил, что у России и Польши было много необычных форматов, которые не применялись с другими странами.
"Тогда президентом России был Дмитрий Медведев. Приезжал тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск, который вместе с премьер-министром России Владимиром Путиным посещал место катастрофы. Уже в конце 2010 года был государственный визит президента Российской Федерации в Польскую Республику. Тогда мы воспринимали все происходящее адекватно и встречали адекватность. Сейчас времена изменились", - указал глава МИД РФ.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.