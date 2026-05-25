Рейтинг@Mail.ru
Лавров вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 25.05.2026
Лавров вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши

Лавров на встрече с Бутягиным вспомнил регулярные контакты глав МИД РФ и Польши

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши и о совместной комиссии историков.
  • Он отметил, что между странами была одна из наиболее разветвленных структур взаимодействия.
  • Сейчас времена изменились, добавил глава российского МИД.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с археологом Александром Бутягиным, освобожденным из польской тюрьмы, вспомнил о регулярных встречах глав МИД России и Польши, о совместной комиссии историков, а также отметил, что между странами была одна из наиболее разветвленных структур взаимодействия.
"Вспоминаю времена, когда у нас с поляками, наверное, была одна из наиболее разветвленных структур взаимодействия. У нас была и совместная комиссия историков, и регулярные встречи министров иностранных дел, и членов страткомитета друг с другом. Долго действовала совместная премия министров иностранных дел деятелям культуры. Ежегодно, поочередно в России и в Польше собирались лауреаты, и мы с польскими коллегами вручали такую премию", - сказал Лавров в ходе встречи с археологом Александром Бутягиным и директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.
Он отметил, что у России и Польши было много необычных форматов, которые не применялись с другими странами.
«
"Тогда президентом России был Дмитрий Медведев. Приезжал тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск, который вместе с премьер-министром России Владимиром Путиным посещал место катастрофы. Уже в конце 2010 года был государственный визит президента Российской Федерации в Польскую Республику. Тогда мы воспринимали все происходящее адекватно и встречали адекватность. Сейчас времена изменились", - указал глава МИД РФ.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.
Кадры с археологом Бутягиным после обмена - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Польша в рамках обмена с Белоруссией освободила археолога Бутягина
28 апреля, 14:41
 
РоссияПольшаУкраинаАлександр БутягинСергей ЛавровМихаил ПиотровскийГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала