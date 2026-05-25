Россия ценит, что Африка не забывает о ее помощи, заявил Лавров

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. РФ ценит, что Африка не забывает о помощи Москвы в укреплении независимости и обороноспособности континента, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы высоко ценим, что наши африканские друзья не забывают о вкладе нашей страны в завоевание ими свободы, становление и укрепление их государственности, развитие, нередко с нуля, их национальной промышленности и науки, обеспечение обороноспособности" , - сказал он на приеме по случаю Дня Африки.