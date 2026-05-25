Лавров рассказал о планах открытия посольств России в африканских странах
16:23 25.05.2026 (обновлено: 16:31 25.05.2026)
Лавров рассказал о планах открытия посольств России в африканских странах

Лавров: ожидается открытие посольств России в Гамбии, Либерии, Того, Союзе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует открыть посольства в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов.
  • В прошлом году заработали российские посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Россия намерена открыть посольства в ряде африканских стран, в частности, в Гамбии, Либерии, Того и Союзе Коморских островов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Укрепление стратегического взаимодействия с Африкой способствует расширению российского дипломатического присутствия на континенте. В прошлом году заработали наши посольства в Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане. На очереди открытие дипломатических миссий в Гамбии, Либерии, Того, Союзе Коморских островов", - сказал министр, выступая на приеме по случаю Дня Африки.
Министр подчеркнул, что Россия также приветствует планы ряда африканских стран открыть свои посольства в Москве.
