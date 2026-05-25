Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР

Краткий пересказ от РИА ИИ Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске.

Иностранные журналисты, увидевшие место трагедии, прятали слезы за солнечными очками.

Журналисты услышали рассказы о том, что многих девочек, погибших в трагедии, будут хоронить в подвенечных платьях.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Иностранные журналисты, увидевшие место трагедии в Старобельске, прятали слезы за солнечными очками, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов.

Как отметила федеральный омбудсмен, когда журналисты зашли в общежитие, в комнаты погибших детей, они увидели личные вещи студентов и правду - что никаких военных баз вблизи колледжа нет.

"Я видела по реакции журналистов, что многие из них рассматривали фотографии. Некоторые, кстати, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, которые появлялись у них на глазах. Они говорили: "это же дети, просто невинные дети, дети не должны погибать". И, конечно, я видела, какие эмоциональные сообщения были у журналистов", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".

Она подчеркнула, что журналисты также услышали рассказы о том, что многих девочек, погибших в трагедии, будут хоронить в подвенечных платьях.