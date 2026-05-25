Рейтинг@Mail.ru
Лантратова рассказала о реакции журналистов, приехавших в Старобельск - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 25.05.2026
Лантратова рассказала о реакции журналистов, приехавших в Старобельск

Лантратова: журналисты, увидевшие место трагедии в Старобельске, прятали слезы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредставители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Представители СМИ из 19 стран на месте трагедии в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске.
  • Иностранные журналисты, увидевшие место трагедии, прятали слезы за солнечными очками.
  • Журналисты услышали рассказы о том, что многих девочек, погибших в трагедии, будут хоронить в подвенечных платьях.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Иностранные журналисты, увидевшие место трагедии в Старобельске, прятали слезы за солнечными очками, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов.
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Произошедшее в Старобельске не останется просто эпизодом, заявил Лавров
Вчера, 18:18
Как отметила федеральный омбудсмен, когда журналисты зашли в общежитие, в комнаты погибших детей, они увидели личные вещи студентов и правду - что никаких военных баз вблизи колледжа нет.
"Я видела по реакции журналистов, что многие из них рассматривали фотографии. Некоторые, кстати, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, которые появлялись у них на глазах. Они говорили: "это же дети, просто невинные дети, дети не должны погибать". И, конечно, я видела, какие эмоциональные сообщения были у журналистов", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Она подчеркнула, что журналисты также услышали рассказы о том, что многих девочек, погибших в трагедии, будут хоронить в подвенечных платьях.
"Страшная история. Нам показывали местные видеозаписи, как доставали тело девочки Саши, которая вот-вот должна была выйти замуж, и туда на место приехала мама, папа, приехал жених со своими родителями. Какие страшные крики были слышны на этих видеозаписях. Ну, это просто сердце разливалось, это пережить было невозможно", - добавила Лантратова.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаРоссияЯна ЛантратоваЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала