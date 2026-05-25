Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии в Старобельске.
- Иностранные журналисты, увидевшие место трагедии, прятали слезы за солнечными очками.
- Журналисты услышали рассказы о том, что многих девочек, погибших в трагедии, будут хоронить в подвенечных платьях.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Иностранные журналисты, увидевшие место трагедии в Старобельске, прятали слезы за солнечными очками, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. В минувшее воскресенье на место трагедии в Старобельске прибыли более 50 иностранных журналистов.
Как отметила федеральный омбудсмен, когда журналисты зашли в общежитие, в комнаты погибших детей, они увидели личные вещи студентов и правду - что никаких военных баз вблизи колледжа нет.
"Я видела по реакции журналистов, что многие из них рассматривали фотографии. Некоторые, кстати, надевали солнцезащитные очки, чтобы скрыть слезы, которые появлялись у них на глазах. Они говорили: "это же дети, просто невинные дети, дети не должны погибать". И, конечно, я видела, какие эмоциональные сообщения были у журналистов", - сказала Лантратова в эфире ИС "Вести".
Она подчеркнула, что журналисты также услышали рассказы о том, что многих девочек, погибших в трагедии, будут хоронить в подвенечных платьях.
"Страшная история. Нам показывали местные видеозаписи, как доставали тело девочки Саши, которая вот-вот должна была выйти замуж, и туда на место приехала мама, папа, приехал жених со своими родителями. Какие страшные крики были слышны на этих видеозаписях. Ну, это просто сердце разливалось, это пережить было невозможно", - добавила Лантратова.
22 июня 2022, 17:18