Потяева перейдет на должность советника мэра Москвы

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, принявшая решение покинуть пост омбудсмена города, станет советником мэра столицы Сергея Собянина, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Ранее Потяева сообщила РИА Новости, что приняла решение покинуть пост омбудсмена в связи с переходом на новую работу.
"Уважаемая Татьяна Александровна переходит на новую работу - она станет советником мэра Москвы. Насколько мне известно, в новой должности она будет, в том числе, заниматься взаимодействием с уполномоченными", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила эффективную работу Потяевой во время пандемии COVID-19 и в условиях СВО, в частности, помощь участникам спецоперации и их семьям, горячие линии, а также мобильные приемы. Кроме того, столичный омбудсмен представила свыше 50 законодательных предложений и организовала множество правопросветительских проектов.
"Уверена, что нас ждет конструктивное сотрудничество и в дальнейшем. Новый уполномоченный, как и Татьяна Александровна, будет достойно справляться со своими обязанностями. В ближайшее время встречусь с ней. Благодарю Татьяну Александровну за труд и проделанную работу и рассчитываю на продолжение нашего взаимодействия", - добавила Лантратова.