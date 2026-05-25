Потяева перейдет на должность советника мэра Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева покинет пост омбудсмена города.

Она станет советником мэра Москвы Сергея Собянина.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, принявшая решение покинуть пост омбудсмена города, станет советником мэра столицы Сергея Собянина, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Ранее Потяева сообщила РИА Новости, что приняла решение покинуть пост омбудсмена в связи с переходом на новую работу.

« "Уважаемая Татьяна Александровна переходит на новую работу - она станет советником мэра Москвы. Насколько мне известно, в новой должности она будет, в том числе, заниматься взаимодействием с уполномоченными", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Она отметила эффективную работу Потяевой во время пандемии COVID-19 и в условиях СВО, в частности, помощь участникам спецоперации и их семьям, горячие линии, а также мобильные приемы. Кроме того, столичный омбудсмен представила свыше 50 законодательных предложений и организовала множество правопросветительских проектов.