На Кубани дочери погибшего на СВО военнослужащего вернули квартиру

КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Прокуратура в Тихорецке на Кубани вернула семилетней дочери погибшего на СВО военнослужащего квартиру, купленную сожителем матери на компенсационные выплаты от государства, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Прокуратура в результате проведенной проверки направила в суд исковое заявление. Суд признал действия матери девочки незаконными, сделка по использованию денежных средств малолетней, а также кредитный договор под залог квартиры признаны незаконными, право собственности, ранее зарегистрированное за сожителем матери, погашено.