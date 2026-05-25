На Кубани дочери погибшего на СВО военнослужащего вернули квартиру

КРАСНОДАР, 25 мая - РИА Новости. Прокуратура в Тихорецке на Кубани вернула семилетней дочери погибшего на СВО военнослужащего квартиру, купленную сожителем матери на компенсационные выплаты от государства, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Тихорецкая межрайонная прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения прав семилетней дочери погибшего участника специальной военной операции, которая в результате совершения незаконных сделок оказалась лишена компенсационных выплат от государства.
Надзорное ведомство установило, что в 2023 году мать девочки, после гибели на СВО своего бывшего мужа, отца ребенка, получила положенные государством выплаты в размере 6 млн рублей. Позже 4,5 млн она перевела своему сожителю, который потратил их на приобретение квартиры в городе Тихорецке Краснодарского края. Позже мужчина зарегистрировал квартиру на свое имя, а далее использовал ее в качестве залога для получения кредита в банке. Таким образом, дочь погибшего участника СВО осталась и без денег, и без квартиры.
Прокуратура в результате проведенной проверки направила в суд исковое заявление. Суд признал действия матери девочки незаконными, сделка по использованию денежных средств малолетней, а также кредитный договор под залог квартиры признаны незаконными, право собственности, ранее зарегистрированное за сожителем матери, погашено.
"Квартира возвращена дочери погибшего военнослужащего, за которой признано исключительное право собственности. Дальнейшее использование жилого помещения станет возможно только с согласия органов опеки, принимавшим участие в судебном заседании", - говорится в сообщении прокуратуры.