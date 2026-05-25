Названы самые популярные курорты Краснодарского края

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наиболее востребованными курортами Краснодарского края в летнем сезоне 2026 года будут Геленджик, Анапа и Сочи.
- Туристический поток в Краснодарский край в летний сезон 2026 года вырастет на 4–5 процентов по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек.
КРАСНОДАР, 25 мая – РИА Новости. Наиболее востребованными курортами Краснодарского края в летнем сезоне 2026 года будут Геленджик, Анапа и Сочи, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
Он отметил, что динамика турпотока в крае связана с главным видом туризма – пляжным. Ожидается, что туристический поток в Краснодарский край в летний сезон 2026 года вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек.
Названы самые популярные направления для отдыха летом
8 апреля, 08:07