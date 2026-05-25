Курбан-байрам: что за праздник и когда его отмечают

Курбан-байрам — один из двух главных исламских праздников. Его суть, традиции и история, на какое число приходится Курбан-байрам в 2026 году, в каких регионах России дата торжества объявлена выходным днем, когда будет проводиться жертвоприношение — в материале РИА Новости.

Какого числа Курбан-Байрам в 2026 году

В 2026 году праздник приходится на среду, 27 мая. Начнется он с заходом солнца 26 мая и будет продолжаться до воскресенья, 31 мая включительно. Начало празднования совершается с совместной молитвы верующих — праздничного намаза, который совершают в мечетях, на открытых пространствах и стадионах. После праздничной молитвы имам обращается с проповедью, подчеркивая важность этого события.

Одной из главных обрядовых практик является ритуальное жертвоприношение животного. В дни празднования Курбан-байрама принято приходить на могилы к умершим родным, а также навещать дальних родственников.

Длительное празднование связано с тем, что верующий должен посетить всех родственников, читать молитвы и проповеди, угощать людей и давать милостыню бедным — за один день всего этого не успеть.

Что такое Курбан-байрам

Курбан-байрам — праздник жертвоприношения, занимает особое место и считается одним из главных в мусульманской культуре и в жизни мусульман. Название имеет тюркское происхождение. На арабском праздник звучит как Ид аль-Адха — "праздник жертвоприношения". Еще один перевод с древнего арабского: Курбан — приближение, байрам — праздник.

"Курбан-байрам — это главный праздник в исламе, знаменующий окончание хаджа — паломничества в Мекку. В мусульманских странах его отмечают на государственном уровне, и это всегда официальный выходной день", — говорит Лариса Алёшина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при Правительстве РФ.

Курбан-байрам отмечается по окончании хаджа — через 70 дней после другого важного праздника для мусульман, Ураза-байрама ("праздника разговения", торжества по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан) — на десятый день месяца Зуль-хиджа мусульманского лунного календаря.

Критерий Курбан-байрам Ураза-байрам Место в календаре После хаджа, в Зуль-хиджа После месяца Рамадан Главный смысл Жертвоприношение, преданность, милосердие Завершение поста Ключевая практика Курбан, раздача мяса, праздничный намаз Разговение, садака аль-фитр, праздничный намаз

История праздника Курбан-байрам

История праздника Курбан-байрам связана с пророком Ибрахимом (в Библии — Авраамом) и отсылает к 37-й суре (главе) Корана.

"Праздник установлен в память о поступке пророка Ибрагима. Согласно Корану во сне к нему явился Аллах и приказал принести в жертву своего сына Исмаила, проверяя силу его веры. Ибрагим проявил твердую решимость подчиниться воле Всевышнего. Увидев это, Аллах позволил заменить сына жертвенным бараном", — рассказывает Лариса Алёшина.

Ибрахим долго не мог иметь детей — первый его ребенок появился, когда ему было 86 лет. Сын и отец, повинуясь воле Аллаха, были искренне готовы свершить запланированное, когда с небес явился ангел Джабраил и остановил Ибрахима: испытание пройдено, преданность и любовь к Аллаху доказаны. С тех пор в этот день приносят в жертву барана, а на месте произошедшего впоследствии возвели Мекку, куда ежегодно стекаются мусульмане со всего мира.

"Таким образом, Курбан-байрам символизирует не просто ритуальное жертвоприношение, а прежде всего покорность Богу, духовную чистоту, милосердие и щедрость", — подчеркивает эксперт.

Как празднуют Курбан-байрам

Празднование Курбан-байрама включает несколько обязательных этапов: подготовку, совместную молитву, обряд жертвоприношения и многодневное общение с близкими. Каждый из них несёт свой смысл и строго соблюдается.

Подготовка к празднику

Путь хаджа — это религиозное паломничество к священным местам в Саудовской Аравии, которое выполняют мусульмане в рамках пятого столпа ислама. Паломники посещают Мекку, гору Арафат, долину Муздалифа и долину Мина. Последовательность совершения обрядов строго определена.

Долина Мина знаменита тем, что там проводится символический ритуал забрасывания камнями шайтана — неотъемлемая часть хаджа. В долине воздвигнуты три столпа (джамарат), к которым паломники бросают камни.

Праздничная молитва, намаз и хутба

Праздничная молитва — один из главных обрядов Курбан-байрама. Она совершается в первой половине дня и предшествует жертвоприношению.

Омовение, одежда и утренние правила

Церемонии начинаются ранним утром в первый день с восхода солнца. Сперва необходимо совершить полное омовение. После этого нужно надеть чистую или новую одежду из натуральных тканей, желательно надушиться благовониями. Далее мусульмане отправляются в мечеть на утреннюю праздничную молитву.

Такбир и посещение мечети

Вернувшись домой и позавтракав, люди снова собираются в мечети для проповеди — хутбы, которую ведет имам. Перед намазом и в дни праздника верующие многократно произносят такбир: "Аллаху Акбар" — провозглашение величия Аллаха. После праздничной проповеди рекомендуется посетить кладбище, навестить покойных родственников, прибраться там и привести в порядок могилы.

Обряд жертвоприношения и распределение мяса

Только после всех этих процедур происходит главное событие дня — обряд жертвоприношения. Жертвенное животное выбирается заранее и специально откармливается. Иногда его украшают, разрисовывают яркой краской, увешивают ожерельями и колокольчиками. Однако не все животные подходят для ритуала: жертве должно быть не менее года, она должна быть здорова, упитанна и без серьезных изъянов — отрезанных ушей, сломанных рогов, отсутствия зубов или части хвоста. Слепое животное также не может быть принесено в жертву..

Если у мусульманина нет возможности приобрести барашка, иногда договариваются с родственниками, соседями или друзьями, чтобы совершить обряд совместно.

"Мясо делят на три части: первую часть забирают себе, вторую часть отдают родственникам и близким друзьям, а третью часть отдают нуждающимся. Более состоятельные люди могут привезти мясо или отдать большую сумму денег на пожертвование в детские дома и детские сады", — рассказывает Лариса Алёшина.

В мусульманских странах и регионах происходит взаимный обмен блюдами, и в итоге у каждого получается богатый стол из самых разных блюд. На праздничном столе обязательно должны быть десерты, чтобы угощать детей. Спиртное исключено — на стол ставят чай, соки, компоты и бульон из мяса.

Как поздравляют с Курбан-байрам

Мусульмане поздравляют друг друга словами: "Ид мубарак!" ("Благословенного праздника!") или "Ид саид!" ("Счастливого праздника!"). Принято также говорить "Курбан байрамыгыз мубарак болсун" на тюркских языках. Традиционно принято дарить подарки — чаще всего сладости, которые символизируют радость и благополучие. В последующие дни принято ходить в гости, навещать родственников, живущих далеко, обязательно угощать их и принимать гостей у себя.

"Курбан-байрам является важным праздником, благодаря которому верующие оставляют в прошлом обиды, всех прощают и сами извиняются за свои ошибки. Вспоминают своих героев и помогают тем людям, которые в этом нуждаются. Этот праздник учит людей чтить традиции, уважать и понимать друг друга", — резюмирует Лариса Алёшина.

Что можно и нельзя делать в Курбан-байрам

В этот день категорически запрещено: ходить в грязной одежде; заниматься тяжелым трудом; ругаться, сквернословить, обижать кого-либо; скупиться на милостыню и помощь нуждающимся.

Что можно и нельзя делать в Курбан-байрам Категория Что можно Что нельзя Религиозная практика Совершать намаз, слушать хутбу Игнорировать смысл праздника Социальное поведение Помогать бедным, навещать родных Отказывать в помощи Быт Надеть чистую одежду, приготовить угощение Скандалить, злоупотреблять, вести себя грубо Благотворительность Делить мясо, делать садака Превращать обряд в формальность

Как отмечают Курбан-байрам в России

Мусульмане России широко празднуют Курбан-байрам. Мероприятия проходят по заранее утвержденному советами духовного управления мусульман плану.

В каких регионах день бывает выходным

В девяти регионах России, где праздник отмечают официально (в их числе пять республик СКФО, Татарстан, Адыгея, Башкортостан и Крым), день объявлен официальным выходным. В 2026 году дополнительный выходной получают жители Адыгеи, Башкирии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстана, Чечни и Крыма.

Как проходят празднования в городах и общинах

Например, в Казани праздничное богослужение традиционно проходит в следующем порядке:

2:00–3:00 — утренний намаз;

3:00–3:30 — праздничный вагаз (проповедь);

3:30 — гает-намаз (молитва);

3:40 — проповедь на арабском языке, чтение Корана.

После совершения намаза в специально отведенных местах проводятся жертвоприношения вплоть до позднего вечера. В Уфе действует специальный онлайн-сервис, через который можно заказать жертвоприношение от своего имени.

Сколько дней длится Курбан-байрам

Курбан-байрам длится три-четыре дня, хотя в ряде стран и общин праздник продолжается до четырех суток. Основные обряды — намаз, жертвоприношение и раздача мяса — совершаются в первый день. В последующие дни принято навещать родственников, принимать гостей и продолжать готовить блюда из жертвенного животного. Еда должна оставаться свежей, поэтому её не заготавливают впрок на весь период праздника.

Интересные факты о празднике

Курбан-байрам является одним из двух официальных праздников в исламе (второй — Ураза-байрам). Оба закреплены хадисами пророка Мухаммада.

Ежегодно в дни Курбан-байрама хадж в Мекку совершают от 1,5 до 2,5 миллиона паломников — это одно из крупнейших массовых собраний людей на планете.

Название "Курбан" восходит к арабскому корню "курб" — "близость": жертвоприношение символизирует приближение к Богу, а не умилостивление его.

В разных странах праздник называется по-разному: в арабском мире — Ид аль-Адха, в Турции — Kurban Bayramı, в Иране — Ид-э Гурбан, в Индонезии и Малайзии — Хари-райя-Хаджи.

Во время хаджа в долине Мина паломники бросают камни в три каменных столпа (джамарат), символизирующих искушения шайтана, которым противостоял Ибрахим.

Часто задаваемые вопросы

Что за праздник Курбан-байрам?

Это главный исламский праздник жертвоприношения, связанный с историей пророка Ибрахима. Он символизирует веру и готовность к самопожертвованию.

Когда Курбан-байрам в этом году?

В 2026 году праздник отмечают 27 мая. Дата определяется по лунному календарю и ежегодно сдвигается примерно на 10–11 дней назад.

Почему режут барана?

Это символический обряд жертвоприношения в память о готовности пророка Ибрахима принести сына в жертву по велению Аллаха. Всевышний остановил Ибрахима и заменил жертву бараном.

Что нельзя делать в Курбан-байрам?

Запрещены ссоры, употребление алкоголя и игнорирование молитвы. Важно соблюдать чистоту и уважение к традициям.

Сколько длится праздник?

Курбан-байрам длится три–четыре дня, но основные обряды проходят в первый день.

Что делают с мясом?