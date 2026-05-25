В Приморском океанариуме поселился краб-стригун уникальной окраски

© Фото : Приморский океанариум

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Краб-стригун редкой окраски, которая встречается у одной из десяти тысяч особей, передан рыбаками в Приморский океанариум на острове Русском во Владивостоке, сообщает учреждение.

"Краб-стригун или опилио, Chionoecetes opilio, редкой окраски пополнил компанию высших ракообразных в экспозиции "Берингово и Охотское моря". Он отличается необычным окрасом: светло фиолетовым с перламутровым отливом. Этот краб вытянул счастливый билет. Светло-фиолетовый цвет у крабов-стригунов обусловлен редким сочетанием генов и встречается у одного животного из десяти тысяч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая окраска не имеет адаптивного преимущества и делает краба легкой добычей для хищников.

"Теперь у этого краба есть все шансы на долгую беззаботную жизнь", - отмечают в океанариуме.