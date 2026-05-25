Рейтинг@Mail.ru
В Приморском океанариуме поселился краб-стригун уникальной окраски - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
05:08 25.05.2026
В Приморском океанариуме поселился краб-стригун уникальной окраски

Во Владивостоке рыбаки поймали краба-стригуна редкой окраски

© Фото : Приморский океанариумКраб-стригун редкой окраски, которая встречается у одной из десяти тысяч особей, передан в Приморский океанариум
Краб-стригун редкой окраски, которая встречается у одной из десяти тысяч особей, передан в Приморский океанариум - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Приморский океанариум
Краб-стригун редкой окраски, которая встречается у одной из десяти тысяч особей, передан в Приморский океанариум
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Краб-стригун редкой окраски, встречающейся у одной из десяти тысяч особей, передан рыбаками в Приморский океанариум.
  • Краб отличается светло-фиолетовым с перламутровым отливом окрасом, который обусловлен редким сочетанием генов.
  • Такая окраска не имеет адаптивного преимущества, но теперь у краба есть все шансы на долгую беззаботную жизнь в океанариуме.
ВЛАДИВОСТОК, 25 мая - РИА Новости. Краб-стригун редкой окраски, которая встречается у одной из десяти тысяч особей, передан рыбаками в Приморский океанариум на острове Русском во Владивостоке, сообщает учреждение.
"Краб-стригун или опилио, Chionoecetes opilio, редкой окраски пополнил компанию высших ракообразных в экспозиции "Берингово и Охотское моря". Он отличается необычным окрасом: светло фиолетовым с перламутровым отливом. Этот краб вытянул счастливый билет. Светло-фиолетовый цвет у крабов-стригунов обусловлен редким сочетанием генов и встречается у одного животного из десяти тысяч", - говорится в сообщении.
Спящие белухи в Приморском океанариуме - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Приморском океанариуме белухи спят на спине
26 февраля, 04:43
Отмечается, что такая окраска не имеет адаптивного преимущества и делает краба легкой добычей для хищников.
"Теперь у этого краба есть все шансы на долгую беззаботную жизнь", - отмечают в океанариуме.
В пресс-службе учреждения РИА Новости уточнили, что краб был пойман рыбаками ГК "Русский краб" и передан в океанариум в рамках договора о сотрудничестве.
Морж Миша в Приморском Океанариуме на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Морж Миша из Приморского океанариума станцевал в пародии на фильм "Вершина"
19 мая, 11:12
 
Хорошие новостиРусский (остров)ВладивостокПриморский океанариумОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала