Футболист "Краснодара" Кордоба вошел в заявку сборной Колумбии на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба вошел в заявку сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу.
- В завершившемся сезоне Кордоба сыграл 41 матч во всех турнирах и забил 22 мяча, а с 17 голами в 28 играх стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, а сборная Колумбии в группе K сыграет против команд Португалии, Узбекистана и ДР Конго.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба вошел в заявку сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу, сообщается в аккаунте команды в соцсети X.
Ранее воскресенье Кордоба был заменен по ходу суперфинала Кубка России между "Краснодаром" и московским "Спартаком" (основное время - 1:1, в серии пенальти - 3:4) из-за повреждения. Главный тренер "быков" Мурад Мусаев заявил, что Кордоба получил травму, но выразил надежду на то, что повреждение не помешает футболисту отправиться на чемпионат мира.
В заявку сборной Колумбии не попали игроки петербургского "Зенита" Джон Дуран и Вильмар Барриос. В составе колумбийской команды на чемпионате мира сыграет экс-футболист московских ЦСКА и "Динамо" Хорхе Карраскаль.
Кордобе 33 года, он перешел в "Краснодар" в июле 2021 года. В завершившемся сезоне спортсмен сыграл 41 матч во всех турнирах и забил 22 мяча. С 17 голами в 28 играх колумбиец стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе K сборная Колумбии сыграет против команд Португалии, Узбекистана и ДР Конго.
