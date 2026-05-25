Лукин продлил контракт с ЦСКА

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Контракт защитника Матвея Лукина с московским ЦСКА был автоматически продлен после выполнения условия, предусмотренного соглашением, заключенным в марте 2025 года, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Срок соглашения с Лукиным рассчитан до 1 июня 2029 года. Условие продления было активировано после достижения футболистом определенного количества сыгранных матчей, число которых не раскрывается.
Лукину 22 года. Воспитанник ЦСКА в текущем сезоне провел за клуб 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил один гол, и девять игр в Кубке страны.