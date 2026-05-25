В ЛНР семьи погибших от атаки ВСУ на колледж получат по 1,5 миллиона рублей

ЛУГАНСК, 25 мая – РИА Новости. Семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выплатят по 1,5 миллиона рублей, раненым - от 300 до 600 тысяч, сообщили в правительстве региона.

Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК , ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, пострадали 65 человек, из них 21 – погиб. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.

« "Единовременное пособие: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1,5 миллиона рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи", - говорится в сообщении

Уточняется, что получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью в зависимости от степени тяжести выплатят от 300 до 600 тысяч рублей.