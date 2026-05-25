Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР семьи погибших от атаки ВСУ на колледж получат по 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 25.05.2026 (обновлено: 14:30 25.05.2026)
В ЛНР семьи погибших от атаки ВСУ на колледж получат по 1,5 миллиона рублей

Семьям погибших при атаке на колледж в Старобельске выплатят по 1,5 млн рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСпасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Спасатели на месте обрушения общежития Старобельского колледжа, подвергшегося атаке ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ЛНР семьям погибших при атаке ВСУ на колледж выплатят по 1,5 миллиона рублей.
  • Раненые при атаке получат от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.
  • Также будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей на человека всем пострадавшим и финансовая помощь в связи с утратой имущества от 75 до 150 тысяч рублей на человека.
ЛУГАНСК, 25 мая – РИА Новости. Семьям погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выплатят по 1,5 миллиона рублей, раненым - от 300 до 600 тысяч, сообщили в правительстве региона.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ). По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, пострадали 65 человек, из них 21 – погиб. Поисковые работы завершены. Двадцать четвертое и 25 мая объявлены в ЛНР днями траура по погибшим.
ВСУ отнимали последний шанс у детей – спасатель о повторных атаках БПЛА на колледж - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Спасатель рассказал о работе после атаки ВСУ на Старобельский колледж
24 мая, 18:11
«
"Единовременное пособие: членам семей (супруге (супругу), детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении) граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, в размере 1,5 миллиона рублей на каждого погибшего (умершего) в равных долях каждому члену семьи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что получившим в результате чрезвычайной ситуации вред здоровью в зависимости от степени тяжести выплатят от 300 до 600 тысяч рублей.
Также будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 15 тысяч рублей на человека всем пострадавшим и финансовая помощь в связи с утратой имущества от 75 до 150 тысяч рублей на человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала